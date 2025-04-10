Beyoğlu'nda İkinci Emekli Evi Açıldı - Son Dakika
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Beyoğlu'nda İkinci Emekli Evi Açıldı

Beyoğlu Belediyesi, emeklilere destek olmak amacıyla Hasköy'de ikinci Emekli Evi'ni hizmete sundu. Başkan İnan Güney, emeklilerin hayatını kolaylaştırmayı hedeflediklerini belirtti.

10.04.2025 22:18  Güncelleme: 23:08
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(İSTANBUL) Beyoğlu'nda ilki Kasımpaşa'da açılan Emekli Evi'nin ikincisi Hasköy'de hizmete sunuldu. Emekli vatandaşlarla birlikte tesisin açılışını gerçekleştiren Başkan İnan Güney," Beyoğlu'muzda büyüklerimizin hak ettikleri gibi huzurlu ve refah içinde bir ömrü yaşamaları için daha çok çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Beyoğlu Belediyesi, emeklilerin sosyal yaşama katılımını artırmak ve onlara keyifli bir ortam sunmak amacıyla ilkini Kasımpaşa'da hayata geçirdiği Emekli Evi'nin ikincisini Hasköy'de hizmete sundu. Piripaşa Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Kalaycıbahçe Emekli Evi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Tesisin açılışını Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, eşi Ayşen Güney, mahalle muhtarları ve emekli vatandaşlarla birlikte yaptı. Törende Başkan İnan Güney'e, emeklilere vermiş olduğu destekten dolayı DİSK Emekli-Sen Sendikası tarafından plaket takdim edildi. Açılışın ardından Başkan güney emekliler ve açılışa katılan vatandaşlarla birlikte yeni Emekli Evi'nde çay içip sohbet etti.

"Bizler o belediye başkanlığı koltuğunda rahat oturamazdık"

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney açılışta yaptığı konuşmada emeklilerin zor günler geçirdiğini belirterek, "Ülkemiz için hayat boyu çalışan, ömrünü kamuda olsun, özel sektörde olsun 30-35 yıl çalışarak ter döken emeklilerimiz bugün maalesef hak ettikleri değeri görmüyor. Emeklilerimiz geçinmekte zorlanıyor. Evinin kirasını ödemekte zorlanıyor. Torununa bir yemek yedirmekte ve cep harçlığı vermekte zorlanıyor.  Pazar alışverişinde iki kere düşünüyor. Dolayısıyla büyük şehirde yaşam mücadelesi veriyor. Büyüklerimiz bir bardak çay içerken düşünüyorsa eğer bizler o belediye başkanlığı koltuğunda rahat oturamazdık." dedi.

"Büyüklerimizin yüzü gülecek. Beyoğlu'muzun yüzü gülecek"

Başkan İnan Güney, "Biz Beyoğlu'nda büyük bir aileyiz. Bu ailenin en kıymetlileri, en çok hürmet görmesi gerekenleri tabi ki emeklilerimizdir, büyüklerimizdir. Bizim mücadelemiz haysiyetli bir yaşam mücadelesidir. İşte bu yüzden Beyoğlu'muzda büyüklerimizin hak ettikleri gibi huzurlu ve refah içinde bir ömrü yaşamaları için daha çok çalışmaya devam edeceğiz. Göreve gelir gelmez ilk iş olarak Emekli Evi'mizi açtık. Kasımpaşa'da açtığımız Emekli Evimizde büyüklerimizle bir araya geldiğimizde onların hayır duasını alıyoruz. Oradaki emeklilerimizin 'Kasımpaşa Emekli Evi yetmiyor artık. Başkanım bir tane daha aç' taleplerine kulak tıkayamazdık. O nedenle ikinci emekli evimizi açılışını da Kalaycıbahçe Meydanımızda yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Çok büyük bir nimet, çok büyük bir hizmet"

Törene katılan emekliler de emekli evlerinin açılmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu zor günlerde kendilerini yalnız bırakmadığı için Beyoğlu Belediyesi'ne teşekkür ettiler.

Ramazan Korkmaz, "Hasköy halkına çok büyük bir nimet burası, çok büyük bir hizmet. Gördüğünüz gibi üst katı var alt katı var."

Yaşar Küpnaroğlu, "Vallahi olması lazım, devamının gelmesi lazım. Halkımızın geçim sıkıntıları belli. Sosyal belediyeciliği devam ettireceğiz. Yapacak bir şey yok."

Halis Al, "İnsanların inanır mısınız bir bardak çay içme durumları yok. Parklarda şuradalar buradalar yani. Allah razı olsun bundan iyisi olmaz. En azından burada kaynaşıyorlar, konuşuyorlar. Ne güzel geliyorlar sohbet ediyorlar"

Mustafa Gövce,"Ben Hatay'dan geldim 2 yıl önce. Depremzedeyim. Evim Sultangazi'de. Oradan geliyorum kızlarımın evi var onlarla birlikte kalıyorum. İşte ucuz ve uygun diye Kasımpaşa'ya gidiyorduk. 4-5 arkadaş bir araya geldiğiniz zaman bir yere gitseniz, AVM'ye gitseniz en az 20, 25, 30 TL bir çay. 4-5 kişi 100, 150 TL. Ama burada rahat rahat çayınızı, kahvenizi içebiliyorsunuz, dinlenebiliyorsunuz."

Muzaffer Şimşek, "Bildiğim kadarıyla çaylar bir liraydı herhalde. Burada da aynı şekilde olacak. Şahane ötesi bir şey yani. Vatandaşın böyle bir şeye ihtiyaç var."

Hanife Ortatepe, "Gidecek bir yerimiz oldu en azından. Bütün emekliler sokaklarda banklarda oturuyorlardı. Vakit geçiriyorlardı, çay içemiyorlardı. En azından burada çaylarını içerler, sohbetlerini ederler."

Emekli evi projesi nedir?

Emekli Evi Projesi, düşük maaş oranları nedeniyle zor günler geçiren emeklilere destek olmak amacıyla hayata geçirilmiş bir çalışmadır. Emekli Evi'nde uygun fiyatlarla yeme içme imkanına kavuşan emekliler çayı 1 TL ye, Kahveyi ise 5 TL ye içebiliyor. Tesiste ayrıca emeklilere tüm yiyecek ve içeceklerde yüzde 25 indirim de uygulanıyor. Emeklilerin sosyalleşerek keyifli vakit geçirmelerini sağlayan tesiste ayrıca; etkinlikler, turnuvalar,  seminerler, sağlık taramaları gibi çalışmalar da gerçekleştiriliyor.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda İkinci Emekli Evi Açıldı - Son Dakika

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