Beyoğlu’nda İşçilerin Çalışma Koşulları İçin Modern Tesis Açıldı

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(İSTANBUL) Beyoğlu'nda işçilerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi için bir proje hayata geçirildi. Kendisi de işçi emeklisi bir babanın oğlu olan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in talimatıyla inşa edilen "Beyoğlu Belediyesi Çalışanları Emekçi Evi" işçilerin katıldığı törenle açıldı. Güney, "Babam döktüğü alın teriyle, Beyoğlu Belediyesi'nden aldığı maaşla beni okuttu. Cumhuriyetin fırsat eşitliğinden iyi bir eğitim aldım devlet okullarında. Bugün Beyoğlu Belediye Başkanı olarak konuşuyorum. Sizin şu şartlarınızı gören çocuklarınız hizmet etme aşkıyla daha çok bilenecek. Sizler de döktüğünüz alın teriyle, aldığınız maaşlarla bugün belki yeni belediye başkanlarını evinizde büyütüyorsunuz. Huzurla artık çocuklarınızı da buraya getirin. Onlarda burada zaman geçirsin, vakit geçirsin" dedi.

2024 yerel seçimlerinin ardından 'halkçı belediyecilik' anlayışıyla sosyal projelere ağırlık veren Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, vardiya sistemiyle 7/24 çalışan temizlik işçilerinin çalışma koşullarının iyileştirilmesi amacıyla yeni bir projeyi hayata geçirdi. Yıllardır derme çatma bir dinlenme alanında zor şartlarda çalışmalarını sürdüren işçiler için modern bir tesis inşa edildi. Kendisi de işçi emeklisi bir babanın oğlu olan İnan Güney'in talimatıyla yapılan yeni tesis, törenle "Beyoğlu Belediyesi Çalışanları Emekçi Evi" olarak açıldı. Başkan İnan Güney yeni tesisin açılışını işçilerle birlikte yaptı.

"Biz insanca yaşayacağız ve işçi kardeşlerimizi de insanca yaşatacağız"

Açılışta konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney artık makamında huzurla oturabileceğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Çünkü aynı şartları, aynı imkanları sizlere de sunmuş olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum. Bugüne kadar işçiyi, emekçiyi, süpürgeciyi insan yerine koymayan birisi varsa eğer suç günah ondaydı. Biz normal olanı, doğal olanı yaptık. Benim babam da ambar arkası garajında işçiydi. Yanına çocukken giderdim, otururdum. Dolayısıyla o dönem işçi ne demek, çalışmak ne demek, o ortamın güzelleşmesi ne demek, çocuğunu iş yerine götürdüğünde babasının nasıl bir ortamda çalışıp babasıyla ilgili hangi duyguyu beslediğini görmek ne demek bunları yaşamış bir kardeşinizim. İnsanca yaşamak ve insanca yaşatmak önceliğimiz bizim. Biz insanca yaşayacağız ve işçi kardeşlerimizi de insanca yaşatacağız. Beni Cumhuriyetin fırsat eşitliğiyle okutan babamın işçi olarak döktüğü alın teriydi. O döktüğü alın teriyle beni okuttu. Beyoğlu Belediyesi'nden aldığı maaşla beni okuttu. Cumhuriyetin fırsat eşitliğinden iyi bir eğitim aldım devlet okullarında. Bugün Beyoğlu Belediye Başkanı olarak konuşuyorum. Sizin şu şartlarınızı gören çocuklarınız hizmet etme aşkıyla daha çok bilenecek. Sizler de döktüğünüz alın teriyle, aldığınız maaşlarla bugün belki yeni belediye başkanlarını evinizde büyütüyorsunuz. Huzurla artık çocuklarınızı da buraya getirin. Onlarda burada zaman geçirsin, vakit geçirsin."

"Sokağa çıkıyorduk üşüyorduk bir tane klima yoktu..."

Beyoğlu Belediyesi temizlik işçisi Muzaffer Mengi de daha önce zor şartlar altında çalıştıklarını belirterek, "Burada çöp yığınları vardı. Pislikler içindeydik. Oturuyorduk orada çayımızı içiyorduk, kahvaltımızı yapıyorduk. Sokağa çıkıyorduk üşüyorduk bir tane klima yoktu, sobalarla ısınmaya çalışıyorduk. Yağmurda ıslanan botlarımızı, eldivenlerimizi kurutmak için sobanın üzerine koyuyorduk. Buradan evimize gittiğimizde çocuğumuza çoluğumuza mikrop taşıyorduk. Ama başkanım geldikten sonra birçok şey değişti. Başkanım bize insan değerini verdi. Burası bize değer verilen bir yer oldu. Başkanımız da emekçi babanın emekçi oğlu. Çok teşekkür ediyoruz kendisine." ifadelerini kullandı.

İki katlı tesis işçilere modern koşullarda hizmet verecek

Başkan İnan Güney'in belediye başkanı seçilmesinin ardından ilk ziyaret ettiği müdürlüklerden birisi de Bademlik'te bulunan Temizlik İşleri Müdürlüğü olmuştu. İşçilerle bir araya gelene Başkan İnan Güney, işçilerin derme çatma bir tesiste zor şartlar altında çalıştıklarını görünce "İşçilerimiz bu şartlarda çalışırken bizlere o makam koltuklarında oturmak haram. İlk işlerimizden birisi buraya modern bir tesis inşa etmek olacak" diyerek ilgili birimlere talimat verdi. İşçilerin talep ve önerileri doğrultusunda çalışmaları başlatılan tesis iki katlı olarak inşa edildi. Beyoğlu Belediyesi Çalışanları Emekçi Evi olarak hizmete açılan yeni tesis; sıcak suyu olan duş alanları, giyinme odaları, çamaşırhanesi, her çalışana ait dolaplar, dinlenme salonu, yemekhanesi, masa tenisi ve langırtın da yer aldığı kafeteryası ile Beyoğlu'nun emekçilerinin rahatça dinlenebilecekleri şekilde dizayn edildi.