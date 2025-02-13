Beyoğlu\'nda İstinat Duvarı Yıkıldı

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Beyoğlu'nda iki apartmanın boşaltılmasına neden olan istinat duvarının yıkılmasının ardından hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Örnektepe Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde iki binanın önündeki istinat duvarının yıkılması sonucu başlatılan hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Olay anını AA muhabirine anlatan bina sakini Suat Deli, "Yağmurdan dolayı bahçe kaymış. O kadar şiddetli bir yağmur da yoktu ama toprak kaymış. Akşam bizi çıkardılar, belediye her iki binayı mühürledi. Şu anda hasar durumunu bilmiyoruz, son kararı belediye verecek." dedi.

Tahliye edilen binada dairesi olduğunu söyleyen Yücel Tahiroğlu ise istinat duvarının yaklaşık 35 yıllık olduğunu kaydetti.

Tahiroğlu, "Şu an bir zararımız yok. Tam olarak binaya zarar verip vermediğini bilmiyoruz. Belediyeden ekipler gelecek. Böyle olunca binayı boşattık, can kaybı falan yok. Kayma söz konusu mu, incelemeye alacaklar." diye konuştu.

Coşkun Tahiroğlu da "Ben evde değildim. Burada benim yeğenlerim oturuyor. Aile binası burası. Olay esnasında buradakiler 'deprem oluyor' düşüncesiyle kendilerini bir anda dışarı atıyorlar. Burası da eski olduğu için bina yorgun. Duvar da sürekli yağmur suyu ala ala dayanmadı. Tedbir amaçlı binayı boşalttılar. Mağdur olan insanları otellere yerleştirdiler. Çok şükür gelen mala geldi, cana bir şey olmadı." ifadelerini kullandı.

Örnektepe Mahallesi Haliç Sokak'ta 4'er katlı, toplam 12 dairenin bulunduğu iki binanın önündeki istinat duvarı yağışın da etkisiyle yıkılmış, ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD, İSKİ ve doğal gaz ekipleri gönderilmişti. Binaların elektrik, su ve doğal gazı kesilirken, apartman sakinleri tedbir amacıyla tahliye edilerek hasar tespit çalışması başlatılmıştı.