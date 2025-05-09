Beyoğlu'nda Kardeş Cinayeti ve İntihar - Son Dakika
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Beyoğlu'nda Kardeş Cinayeti ve İntihar

Beyoğlu'nda tartışan kardeşlerden biri diğerini öldürüp intihar etti, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

09.05.2025 09:09
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BEYOĞLU'NDA TARTIŞTIĞI KARDEŞİNİ SİLAHLA ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETTİ

Yılmaz OKUR/İSTANBUL, - BEYOĞLU'nda bir evde iki kardeş arasında çıkan tartışmada Kamer Karanfilyan, kardeşi Murat Karanfilyan'ı silahla öldürdükten sonra intihar etti. Kardeşlerin cenazeleri gerekli incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Olay Dolapdere Mahallesi Kasap Hurşit Sokak'ta meydana geldi. 2 katlı bir binanın en üst katında yaşayan Kamer Karanfilyan ile kardeşi Murat Karanfilyan arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kamer Karanfilyan, kardeşi Murat Karanfilyan'ı silahla vurarak öldürdü. Kamer Karanfilyan, daha sonra aynı silahla kendisini de vurarak intihar etti. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Eve giren ekiplerin kontrollerinde iki kardeşin de hayatını kaybettiği anlaşıldı. Polis ekiplerinin olay yeri inceleme çalışmalarının ardından kardeşlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü:

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(Aktüel)

- Evin önünden görüntüler

- Ekiplerin çalışmaları

- Detay

(Fotoğraf)

- Kamer Karanfilyan

- Murat Karanfilyan

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2- KÜÇÜKÇEKMECE'DE BEYAZ EŞYA DEPOSU ALEV ALEV YANDI; MAHALLELİ PANİK YAŞADI

Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL, - KÜÇÜKÇEKMECE'de, 4 katlı binanın altındaki ikinci el beyaz eşya deposunda yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, bina sakinleri büyük panik yaşadı.

Yangın, saat 01.00 sıralarında Cennet Mahallesi Namık Kemal Caddesi'ndeki 4 katlı binanın zemin katında bulunan ikinci el beyaz eşya deposunda çıktı. Dükkandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bu sırada, binada oturan vatandaşlar kendilerini panikle dışarı attı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yaklaşık yarım saatlik çalışmayla yangın söndürüldü. Yangında, depodaki beyaz eşyalarda büyük çapta hasar meydana gelirken, binanın dış cephesi de zarar gördü. Ekipler, yangını çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

'BÜTÜN MAHALLE AŞAĞI İNDİ'

Yangını gördüğü söyleyen mahalle sakini Salih Kartal, "Burası ikinci el beyaz eşya dükkanı. Normalde Cemil ağabeyin dükkanı ilerideydi. Sonra buraya da dükkan açmış. Burası galiba depo olarak kullanılıyor ama gece 2'ye, 3'e kadar çalışıyormuş. Kendisinin söylemiyle diğer dükkana gidip, gelmesiyle yangın çıkmış burada. Başka birisi içeri bir şey atmış olabilir diyor. Yaklaşık 15 dakika yandı, alevleri gördüm bütün mahalle aşağı indi. Binanın dış cephesi bayağı zarar gördü" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda Kardeş Cinayeti ve İntihar - Son Dakika

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