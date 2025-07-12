Beyoğlu'nda Kentsel Dönüşüm Tepkisi - Son Dakika
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Beyoğlu'nda Kentsel Dönüşüm Tepkisi

12.07.2025 11:40
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Yıkım sonrası toz ve gürültüye maruz kalan mahalleli, güvenlik endişelerini bildirerek isyan etti.

Beyoğlu'nda kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan binanın molozlarından kalkan toz, çevredeki dairelerin içine doldu. Sulama yapılmadığını da öne süren mahalleli tepki gösterdi. Evi toz içinde kalan oyuncu Özlem Öçalmaz " Burasının güvenliği asla sağlanmadı. Burası kentsel dönüşüme girerken biz kentsel ölüme doğru gidiyoruz" dedi.

Ömer Avni Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında yapılan yıkım çalışması nedeniyle sokaklar moloz yığınları ile dolarken, bazı apartmanlarda daireler de toz içinde kaldı. Yıkım alanına bitişik binada oturan bazı vatandaşlar, hem gürültüden hem evlerin içine dolan tozdan şikayetçi. Yıkım sırasında yapılarının da zarar gördüğünü dile getiren oyuncu Özlem Öçalmaz, olası bir depremde kendi binalarının çökmesinden korktuklarını belirtti.

'DEPREM GİBİ SARSINTILAR HİSSEDİYORUZ'

Özlem Öçalmaz, "Burası çok uzun zamandır devam ediyor ama özellikle son bir haftadır inanılmaz derecede evde deprem gibi sarsıntılar hissediyoruz. Zaten 'deprem oluyor eyvah' diye korkuyorum.

Her sabah yıkım yapıyorlar burada evimizin hemen yan tarafında. İnanılmaz bir sarsıntı hissediyoruz evde 5 şiddetinde deprem oluyor gibi" dedi.

'BURASI KENTSEL DÖNÜŞÜME GİRERKEN BİZ KENTSEL ÖLÜME DOĞRU GİDİYORUZ'

Öçalmaz, "Yıkım belgesi olması yeterli değil yıkım belgesi olan herkes yıkım yapmamalı. Çünkü burasının güvenliği asla sağlanmadı. Birincisi, buradan sokağa molozlar fışkırıyor. İkincisi file çekilmedi insanların kafasına taş düşüyor. Üçüncüsü buradan yola yakın mesafede yıkım yapıyorlar. Dört, yan binanın güvenliği hiç düşünülmeden burası kentsel dönüşüme girerken biz kentsel ölüme doğru gidiyoruzö dedi.

Oyuncu Öçalmaz sözlerine "Her tarafa şikayet ediyoruz hiçbir yerden cevap alamıyoruz. Bu ülkenin sanatçısı olmak bir yana aynı zamanda vatandaşıyım. Böyle bir korkuyla yaşamak istemiyorum. Hiçbir yerde can güvenliği yok. 6 Şubat Hatay depreminden sonra bu ülkenin çok büyük travması ve deprem korkusu var. İstanbul depremi gelecek mi gelmeyecek mi diye korkuyoruz. Böyle kontrolsüz bir kentsel dönüşüm olamaz. Ben yarın öbür gün bu binanın altında kalsam kim bunun hesabını verecek" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Politika, 3-sayfa, Beyoğlu, Güncel, Çevre, Hukuk, Son Dakika

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