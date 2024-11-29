Beyoğlu\'nda Otel Çatısında Yangın Çıktı

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BEYOĞLU'nda 5 katlı otelin çatısında sabah saatlerinde yangın çıktı. Çatıdaki jeneratörde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, jeneratörün alev aldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, Asmalı Mescit Mahallesi Balyoz Sokak'ta bulunan 5 katlı otelin çatısında çıktı. Jeneratörde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Çatıdaki yoğun dumanı fark eden çevre sakinlerinin ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Jeneratörün alev aldığı ve yangına neden olduğu anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.