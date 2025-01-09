Beyoğlu'nda Otomobil Yangını İki Aracı Zarar Verdi - Son Dakika
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Beyoğlu'nda Otomobil Yangını İki Aracı Zarar Verdi

Beyoğlu\'nda Otomobil Yangını İki Aracı Zarar Verdi

Beyoğlu'nda seyir halindeyken motor kısmından duman çıkan otomobil yangını, park halindeki başka bir araca sıçradı. İtfaiye ekipleri, her iki yangını kısa sürede söndürdü. Olay, iki aracın da kullanılamaz hale gelmesiyle sonuçlandı.

09.01.2025 10:08  Güncelleme: 11:09
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BEYOĞLU'nda otomobille seyir halinde olan iki arkadaş, araçtan dumanlar çıkmaya başlayınca yol kenarında durdu. Otomobildeki yangın, park halindeki başka bir araca daha sıçradı. Her iki araçtaki yangın da itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 05.00 sıralarında Kaptanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokakta arkadaşı Ercan Yanık ile otomobille seyir halinde olan sürücü Yusuf Ayrıç'ın 53 EA 520 plakalı aracının motor kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar çıkmaya başladı. Bunu gören Ayrıç, aracı yol kenarına park etti. Arkadaşı ve kendisi araçtan indi. Otomobilde henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın bir anda tüm aracı sardı.

2 ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

O sırada alevler park halinde olan başka bir araca daha sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye, müdahale ederek her iki araçtaki yangını da söndürdü. Yangında iki araç da kullanılamaz hale geldi. Otomobillerin alev alev yandığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

Otomobil, Güvenlik, İtfaiye, Beyoğlu, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda Otomobil Yangını İki Aracı Zarar Verdi - Son Dakika

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