Beyoğlu'nda park halindeki 3 araçta çıkan yangın söndürüldü

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Beyoğlu'nda park halindeki 3 araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, saat 18.00 sıralarında Piri Reis Mahallesi Turşucu Hüseyin Sokak'taki boş arsada, park halindeki minibüste yangın çıktı. Alevler, minibüsün yanındaki iki otomobile de sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye görevlileri yangını söndürdü, 3 araç kullanılamaz hale geldi.

Olayı gördüğünü söyleyen Murat Kartal, içeride sigara içildiğini belirterek, "Ben arkadaşlara 'Ne yapıyorsunuz?' dedim. 'Ağabey arabanın içini yaktık, söndüreceğiz.' dediler. 'Söndüremedik', dedi. İzmarit düştü, yandı." ifadesini kullandı.

Ayşe Gül ise oğluyla iftara giderken arabadan dumanlar çıktığını görünce yanına gittiklerini anlatarak, "Gittik, baktık, iki tane çocuk. Oğlum, 'Niye yaktınız bu arabayı?' dedi. İzmarit düştü ağabey dediler. Çocuklara biz müdahale edemedik, kaçıp gittiler." dedi.