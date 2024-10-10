Beyoğlu'nda Trafoda Yangın

Beyoğlu Belediyesinin bahçesindeki trafoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Şişhane'de bulunan belediye binasının bahçesindeki trafoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Belediye çalışanları binadan tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
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