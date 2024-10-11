Beyoğlu'nun 2025 Bütçesi Kabul Edildi - Son Dakika
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Beyoğlu'nun 2025 Bütçesi Kabul Edildi

Beyoğlu\'nun 2025 Bütçesi Kabul Edildi

Beyoğlu Belediyesi 2025 bütçesini 4.8 milyar lira olarak oy çokluğuyla kabul etti. Eleştiriler gündemde.

11.10.2024 20:19
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Beyoğlu Belediyesinin 2025 yılı bütçesi 4 milyar 776 milyon 912 bin lira olarak oy çokluğuyla kabul edildi.

Beyoğlu Belediye Meclisi toplantısı, Belediye Başkanı İnan Güney'in yönetiminde belediye binasında yapıldı.

"2025-2029 Yılı Strateji Planı" ile "2025 Mali Yılı Bütçe ve Performans Programı"na ilişkin konuşan Güney, ilçede halkın yaşam kalitesini artırmak için çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

Beyoğlu'nun sosyal ve ekonomik yönden gelişmesi için çalıştıklarını ifade eden Güney, "Hazırladığımız 5 yıllık yol haritamızda hem kurumsal kapasitemizi güçlendireceğiz hem kentteki paydaşlarımızla işbirliği ve diyalogla geçmişimize sahip çıkıp geleceğimizi inşa edeceğiz. Tasarruf tedbirleri ile kısıtlı bütçemizle hedeflerimizi gerçekleştirmek için tüm gayretimizle çalışacağız." dedi.

Bütçeye yönelik eleştiriler

Bütçeye ilişkin söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Birol Kardaş, 2025 yılı bütçesinin, geçen seneye göre yüzde 84 artırıldığını, 4 milyar 776 milyon 912 bin lira olarak belirlendiğini söyledi.

Kardaş, bazı müdürlüklerin bütçesinde fazla artış gözlenmezken bazılarının bütçesinin 2024 yılına göre yüzde 200-300 artırıldığını aktardı.

Geçen dönemlerde muhalefette olan CHP'nin en çok eleştirdiği konuların başında gelen özel kalem müdürlüğünün bütçesinin 20 milyon lira olduğuna dikkati çeken Kardaş, 2025'te bunun 62 milyonun üzerine çıkarıldığını, bütçenin yüzde 300 artırıldığını söyledi.

Kardaş, CHP'li üyelerin önceki dönemlerde "Beyoğlu'nun kaynaklarını israf ediyorsunuz, sizi halka şikayet edeceğiz." şeklinde konuştuklarını kaydederek, belediyenin Özel Kalem Müdürlüğünün bütçesini nerelere harcayacaklarını dikkatle takip edeceklerini ve sonucu vatandaşlarla paylaşacaklarını kaydetti.

Destek Hizmetleri Müdürlüğünün bütçesinin yüzde 300 artırılırken Temizlik İşleri Müdürlüğünün 2024 yılı bütçesinin altında kaldığını vurgulayan Kardaş, bu kesinti sonucunda geçmişte olduğu gibi ilçede çöp yığınları ve halkın sağlığını tehlikeye düşürecek ortamların oluşmaması gerektiğini sözlerine ekledi.

Mecliste yapılan oylama sonucunda 2025 yılı bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Beyoğlu'nun 2025 Bütçesi Kabul Edildi - Son Dakika

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