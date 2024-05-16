Beypazarı Belediyesi Engelsiz Atölyesi Engelleri Aşmaya Çalışıyor - Son Dakika
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Beypazarı Belediyesi Engelsiz Atölyesi Engelleri Aşmaya Çalışıyor

Beypazarı Belediyesi Engelsiz Atölyesi Engelleri Aşmaya Çalışıyor

Beypazarı Belediyesi bünyesinde kurulan Engelsiz Atölyesi, engelli kursiyerlerin el sanatı eserleriyle rehabilite olmalarını sağlayarak engelleri aşmaya çalışıyor. Eğitmen Gülsüm Topal rehberliğinde bir araya gelen 10 engelli, kabiliyet ve yeteneklerine göre farklı etkinliklere katılıyor ve sosyalleşme imkanı buluyor. Engelli kursiyerlerin eserleri festivaller ve fuarlarda sergilenerek satışından gelir elde ediliyor.

16.05.2024 17:15
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Beypazarı Belediyesi bünyesinde kurulan Engelsiz Atölyesi, düzenlediği etkinliklerle engelleri aşmaya çalışıyor.

Eğitmen Gülsüm Topal rehberliğinde sınıf ve atölyelerde bir araya gelen 10 engelli, el sanatı eserleriyle rehabilite oluyor.

Gülsüm Topal, gazetecilere yaptığı açıklamada engelli kursiyerlerin kabiliyet ve yetenekleri ile el becerilerine göre farklı etkinliklere katıldığını, sosyalleşme imkanı da yakaladığını belirterek onlarla gurur duyduklarını aktardı.

Engelli Mehmet Ünlü, atölyede farklı el sanatlarını öğrendiğini, rölyefte ilerlediğini belirterek eserlerinin festivaller ve fuarlarda sergilendiğini, satışından gelir de elde edebildiklerini söyledi.

Mehmet Sancak, resim kursuna yoğunlaştığını, doğa manzarası çalıştığını belirtti.

Kübra Aslanoğlu ise kağıt çanta ve ıhlamur baskı sanatında ustalaşmak istediğini belirtirken Yiğit Dumlupınar ise kursların kendisine çok iyi geldiğini ifade etti.

Kaynak: AA

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