Beypazarı Belediyesi Engelsiz Atölyesi Engelleri Aşmaya Çalışıyor

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Beypazarı Belediyesi bünyesinde kurulan Engelsiz Atölyesi, düzenlediği etkinliklerle engelleri aşmaya çalışıyor.

Eğitmen Gülsüm Topal rehberliğinde sınıf ve atölyelerde bir araya gelen 10 engelli, el sanatı eserleriyle rehabilite oluyor.

Gülsüm Topal, gazetecilere yaptığı açıklamada engelli kursiyerlerin kabiliyet ve yetenekleri ile el becerilerine göre farklı etkinliklere katıldığını, sosyalleşme imkanı da yakaladığını belirterek onlarla gurur duyduklarını aktardı.

Engelli Mehmet Ünlü, atölyede farklı el sanatlarını öğrendiğini, rölyefte ilerlediğini belirterek eserlerinin festivaller ve fuarlarda sergilendiğini, satışından gelir de elde edebildiklerini söyledi.

Mehmet Sancak, resim kursuna yoğunlaştığını, doğa manzarası çalıştığını belirtti.

Kübra Aslanoğlu ise kağıt çanta ve ıhlamur baskı sanatında ustalaşmak istediğini belirtirken Yiğit Dumlupınar ise kursların kendisine çok iyi geldiğini ifade etti.