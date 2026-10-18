Beyşehir\'de 2 bin 998 metrelik Dedegöl zirvesi kar örtüsüyle kaplandı

Beyşehir'de 2 bin 998 metrelik Dedegöl zirvesi kar örtüsüyle kaplandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beyşehir'de Anamas Dağı'nın 2 bin 998 metre yüksekliğindeki Dedegöl zirvesi, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Dağın karla kaplı zirvesi Beyşehir Gölü'yle güzel görüntüler oluştururken ilçe sakinleri manzarayı gözlemledi.
Beyşehir'deki Anamas Dağı'nın zirvesi, yağan karın ardından beyaza büründü.
Beyşehir Gölü'ne hakim konumun yanı sıra onlarca yaylayı barındıran dağda, Dedegöl zirvesi kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı.
Torosların uzantısı olan 2 bin 998 metre yüksekliğe sahip dağın karla kaplı zirvesi Beyşehir Gölü'yle birlikte güzel görüntüler oluşturdu.
İlçe sakinleri, karla kaplı dağın göl ile birleşen manzarayı gözlemledi.
Kaynak: AA
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