Beyşehir\'de apartmanın ikinci katından düşen kadın yaralandı

Beyşehir'de apartmanın ikinci katından düşen kadın yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beyşehir ilçesinde apartmanın ikinci katından düşen 68 yaşındaki Alzheimer hastası kadın yaralandı.
Beyşehir ilçesinde apartmanın ikinci katından düşen 68 yaşındaki Alzheimer hastası kadın yaralandı.
Gülsüm T, Hacıakif Mahallesi Şehit Hüseyin Albaşgil Sokak'taki apartmanın ikinci katından düştü.
Yüksekten düşme vakasının bildirilmesi üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Alzheimer hastası olduğu öğrenilen yaşlı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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