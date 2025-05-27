Beyşehir ilçesinde ATV'nin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
S.T'nin kullandığı ATV, Üzümlü Mahallesi'nde devrildi.
Kaza ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Araçtan savrularak yere düşüp yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Beyşehir Devlet Hastanesine götürüldü.
İlk müdahalenin ardından kent merkezindeki başka bir hastaneye sevk edilen S.T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Beyşehir'de ATV Devrildi: Sürücü Yaralı - Son Dakika
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