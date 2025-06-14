Beyşehir'de Babalar Günü etkinliği düzenlendi

Beyşehir ilçesinde Babalar Günü programı gerçekleştirildi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Beyşehir Temsilciliği ile Beyşehir Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, ilçede yaşayan şehit babaları ile gaziler buluştu.

İlçe Müftüsü Enes Aktaş programda şehitler ve hayatta olmayan gaziler için dua etti.

Daha sonra pasta kesildi.