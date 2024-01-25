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Beyşehir'de Türk Müziği Derneği Kuruldu - Son Dakika
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Beyşehir'de Türk Müziği Derneği Kuruldu

Beyşehir'de farklı meslek gruplarındaki kişiler bir araya gelerek Türk Müziği Derneği kurdu. Dernek Başkanı Ebubekir Özdemir, dernekleşme çalışmalarını tamamladıklarını ve Beyşehir'i Türk müziği alanında daha etkin şekilde temsil etmek amacıyla faaliyetlerini kurumsal temellerde hayata geçireceklerini belirtti. Etkinlikler 1 Mart'ta Beyşehir Belediyesi Kültür ve Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Beyşehir\'de Türk Müziği Derneği Kuruldu
25.01.2024 - 11:41,
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Beyşehir'de farklı meslek gruplarındaki kişiler bir araya gelerek Türk Müziği Derneği kurdu.

Dernek Başkanı Ebubekir Özdemir, yaptığı açıklamada, önceki yıllarda topluluk olarak Beyşehir'de ve çevre ilçelerde bugüne kadar çok sayıda konser verdiklerini belirtti.

Topluluklarının daha etkin ve kurumsal çalışmalara imza atmak adına dernekleşme çalışmalarını tamamladığını aktaran Özdemir, "Bundan sonraki süreçte de Anadolu'nun parlayan yıldızı olan Beyşehir ilçemizi Türk müziği alanında daha etkin şekilde temsil etmek amacıyla dernekleşerek faaliyetlerimizi daha kurumsal temellerde hayata geçireceğiz."ifadesini kullandı.

Özdemir, etkinliklerin 1 Mart'ta Beyşehir Belediyesi Kültür ve Yaşam Merkezi'nde gerçekleştireceklerini kaydetti.

Kaynak: AA
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