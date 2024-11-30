Beyşehir\'de Yaz Seraları Yaygınlaşıyor

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Beyşehir ilçesinde farklı ürünlerin yetiştirilebildiği yaz seraları yaygınlaşıyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Beyşehir'de faaliyet gösteren 15 çiftçiye yüzde 70 hibe destekli 525 metrekare alandan oluşan sera kurulum yapım çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, projenin amacının bölgedeki seracılığın geliştirilmesi ve çiftçilerin birim alandan daha fazla gelir elde etmesini sağlamak olduğu ifade edildi.

Beyşehir'de umreciler kutsal topraklara uğurlandı

Beyşehir ilçesinde umre yolculuğuna çıkacak olanlar dualar eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı.

Merkez Çarşı Camisi önünde gerçekleştirilen uğurlama programına, ailelerin yanı sıra İlçe Müftü vekili Adem Bebek ve din görevlileri de katıldı.

Beyşehir'de meslekte 40 yılını dolduran esnaflara plaket verildi

Beyşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Muhlis Bülbül, ilçede meslekte 40 yılını dolduran esnafla bir araya geldi.

Esnafa plaket veren Bülbül, yaptığı açıklamada, "Esnaf ve sanatkarlarımıza bundan sonraki mesleki hayatlarında da başarı ve bereketli kazançlar diliyorum."ifadesini kullandı.

Beyşehir'de tıbbi sekreterler günü kutlandı

Beyşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Sıtkı Küçükbuzcu, hastane yönetimi tarafından Dünya Tıbbi Sekreterler Günü dolayısıyla düzenlenen programda, sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.

Küçükbuzcu, programda, "Hastanemize başvuran hastalarımızla ilk temasa geçen sizlersiniz. Sağlık hizmetlerimizin yürütülmesinin ayrılmaz bir parçasısınız." ifadesini kullandı.

Beyşehir'de gıda işletmeleri denetlendi

Beyşehir ilçesinde gıda işletmelerine yönelik denetim yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı gıda kontrol ekiplerince yürütülen denetimlerde, işletmelerin hijyen koşulları, ürün ve malzemelerin saklama koşulları, satış ve sunumda kullanılan alet ve ekipmanların uygunluğunun kontrol edildiği belirtildi.