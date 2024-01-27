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Beyşehir Devlet Hastanesi'nden 528 bin 523 hastaya sağlık hizmeti - Son Dakika
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Beyşehir Devlet Hastanesi'nden 528 bin 523 hastaya sağlık hizmeti

Beyşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Sıtkı Küçükbuzcu, geçen yıl hastanede 528 bin 523 hastaya sağlık hizmeti verildiğini açıkladı. Ayrıca, hastaneye gelemeyenlere evde sağlık hizmeti de sunulduğunu belirten Küçükbuzcu, 12 aylık dönemde 3 bin 670 ev ziyareti yapıldığını ve 317 hastanın başvurusunun alındığını ifade etti. 2023 yılında yapılan atamalarla hastanenin sağlık kadrosunun güçlendiği de vurgulandı.

Beyşehir Devlet Hastanesi\'nden 528 bin 523 hastaya sağlık hizmeti
27.01.2024 - 18:53,
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Beyşehir Devlet Hastanesi tarafından geçen yıl 528 bin 523 hastaya sağlık hizmeti verildiği bildirildi.

Hastanenin Başhekimi Uzm. Dr. Sıtkı Küçükbuzcu, yaptığı açıklamada, verilen sağlık hizmetlerinin servislerdeki rakamlarını aktardı.

Hastaneye gelemeyenlere evde sağlık hizmeti verildiğini belirten Küçükbuzcu,"Bu kapsamda evde sağlık hizmeti ekibimiz tarafından 12 aylık dönemde 3 bin 670 ev ziyareti yapılmış ve aynı zamanda 317 hastamızın başvuruları alınarak, evde sağlık hizmetleri sayısında önemli bir seviyeye ulaşılmıştır. 2023 yılında gerçekleştirilen atamalarla hastanenin sağlık kadrosu daha güçlü hale gelmiştir."ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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Devlet Hastanesi, Hastane, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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