Beyşehir Gölü\'nde Kaçak Balıkçılıkla Mücadele Devam Ediyor

Ardahan'da Kar Yağışı ve Soğuk Hava Güvercinlere Yem Desteği Sağlatıyor

Ardahan'da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle bazı vatandaşlar, güvercinlere yem desteğinde bulundu. Kentte hava sıcaklığı sıfır derece olarak kaydedilirken, kar ve soğuk hava nedeniyle yem bulmakta güçlük çeken güvercinler, vatandaşlar tarafından beslendi. Vatandaşlar, kar yağışının baharda da devam ettiğini belirterek, hayvanların aç kalmaması için düzenli olarak yemleme yapmaya çalıştıklarını ifade etti.