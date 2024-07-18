Beyşehir Kadın Dayanışma Derneği'nden Vatandaşlara Aşure İkramı

Güncel

Beyşehir Kadın Dayanışma Derneği tarafından vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

Dernek Başkanı Saniye Göker, dernek binası önünde düzenlenen etkinlikte, geleneksel hale getirdikleri etkinliği bu yıl da gerçekleştirdiklerini söyledi.

Etkinlikte 7 bin kişiye aşure dağıtımı yaptıklarını aktaran Göker, "Bu yıl miktarı hayırseverlerimizin de desteğiyle artırdık." dedi.

Daha sonra vatandaşlara aşure ikram edildi.