Beyşehir Kadın Dayanışma Derneği tarafından vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.
Dernek Başkanı Saniye Göker, dernek binası önünde düzenlenen etkinlikte, geleneksel hale getirdikleri etkinliği bu yıl da gerçekleştirdiklerini söyledi.
Etkinlikte 7 bin kişiye aşure dağıtımı yaptıklarını aktaran Göker, "Bu yıl miktarı hayırseverlerimizin de desteğiyle artırdık." dedi.
Daha sonra vatandaşlara aşure ikram edildi.
Son Dakika › Güncel › Beyşehir Kadın Dayanışma Derneği'nden Vatandaşlara Aşure İkramı - Son Dakika
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