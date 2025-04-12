Bezymianny Yanardağı Patladı

VLADİVOSTOK, 12 Nisan (Xinhua) -- Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nda bulunan Bezymianny Yanardağı, cumartesi günü erken saatlerde patlayarak gökyüzünde 4.000 metre yüksekliğinde bir kül bulutu oluşturdu.

Rusya Bilimler Akademisi Uzak Doğu Şubesi Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü, Telegram kanalı üzerinden yaptığı açıklamada, kül bulutunun yanardağın kuzey-kuzeydoğusuna doğru 90 kilometre yayıldığını ve bölgesel hava trafiği için potansiyel bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

Patlama, son 24 saat içinde bölgede kaydedilen 180'den fazla depremin eşlik ettiği ve aylardır süren artan volkanik aktivitenin ardından gerçekleşti. Bilim insanları bu süreci yakından izliyordu.

Bu patlama, 11 Nisan 2023'te Ust-Kamchatsky bölgesinde yaşamı olumsuz etkileyen güçlü bir patlamadan yaklaşık iki yıl sonra meydana geldi. Uzmanlar, mevcut patlamanın şiddetlenebileceği ve kül emisyonlarının deniz seviyesinden 15.000 metre yüksekliğe ulaşabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

Yaklaşık 3.000 metre yüksekliğindeki Bezymianny Yanardağı, Ust-Kamchatsky bölgesindeki Klyuchi köyüne 40 kilometre uzaklıkta bulunuyor.