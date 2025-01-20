Bıçaklı Saldırıdan İdam Cezası

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NANJİNG, 20 Ocak (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinde bir meslek okulunda bıçaklı saldırı gerçekleştirerek 8 kişiyi öldüren, 17 kişiyi de yaralayan Xu Jiajin, pazartesi günü idam edildi.

Suçlu bulunan Xu'nun infazı, Yüksek Halk Mahkemesi'nin ölüm cezasını onaylamasının ardından Jiangsu eyaletinin Wuxi kentindeki Orta Halk Mahkemesi tarafından gerçekleştirildi. Wuxi'deki yerel savcılık, infaz prosedürünü denetledi.

Ölüm cezası, Wuxi mahkemesi tarafından Aralık 2024'te verilmişti.

Polisin yaptığı açıklamaya göre bıçaklı saldırı, 16 Kasım 2024 tarihinde yerel saatle 18.30 sularında Wuxi Sanat ve Teknoloji Meslek Enstitüsü'nde meydana gelmiş ve olay yerinde yakalanan Xu suçunu itiraf etmişti.