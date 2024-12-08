Biden: Esad Yargılanmalı

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(ANKARA) - ABD Başkanı Biden, Suriye'de El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir eş- Şam (HTŞ) terör örgütü öncülüğündeki silahlı grupların Beşar Esad yönetimini devirmesi sonrası açıklamalarda bulundu. Suriye Devlet Başkanı Esad'a ve ailesine Rusya tarafından sığınma hakkı verilmesinden sonra konuşan Biden, Esad'ın yargılanması gerektiğini vurguladı.

Suriye'de El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) terör örgütü öncülüğündeki silahlı grupların Beşar Esad yönetimini devirmesi ve Esad'ın Moskova'ya yerleşmesi sonrası ABD Başkanı Biden'den açıklama geldi. Esad yönetiminin sona ermesini "Suriye'de nihayet Esad rejimi düştü" sözleriyle karşılayan Biden, Esad'ın yargılanması ve hesap vermesi gerektiğinin altını çizdi.

"Suriye halkı için daha iyi bir gelecek inşa etmek adına tarihi bir fırsat"

Biden'in açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"Suriye rejiminin düşüşü adaletin tecellisi. Uzun süredir acı çeken Suriye halkı için daha iyi bir gelecek inşa etmek adına tarihi bir fırsat. Nihayet Esad rejimi düştü. Bu rejim yüz binlerce masum Suriyeliye zulmetti, işkence etti ve öldürdü. Suriye'nin doğusunda herhangi bir tehdit karşısında personelimizi koruyacak bir güvence kapasitesi oluşturulmasına yardımcı olacağız ve IŞİD'e karşı görevimizi, büyük ölçüde koruyarak, sürdürmeye devam edeceğiz. Geçiş döneminde aralarında Ürdün, Lübnan, Irak ve İsrail'in de bulunduğu ülkeleri, Suriye'den gelecek her türlü tehdide karşı destekleyeceğiz. Yıllardır Esad'ın başlıca destekçileri İran, Hizbullah ve Rusya oldu. Ancak geçtiğimiz hafta içinde üçünün de desteği azaldı, çünkü üçü de bugün benim göreve gelmemden bu yana çok daha zayıf durumdalar."