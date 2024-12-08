Biden, Suriye Olaylarını Yakından İzliyor

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(ANKARA) - Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Sean Savett, ABD Başkanı Joe Biden ve ekibinin Suriye'de yaşanan olayları yakından takip ettiğini bildirdi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Savett, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Başkan Biden ve ekibi Suriye'de yaşanan olağanüstü olayları yakından takip etmekte ve bölgesel ortaklarıyla sürekli temas halinde bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.