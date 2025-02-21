Biletix Yılın En İyileri Ödülleri Dağıtıldı

Güncel

Biletix'in hazırladığı "Biletix Yılın En İyileri" ödülleri sahiplerini buldu.

DBL Entertainment'ten yapılan açıklamaya göre, bu yıl 55 bin kişinin oy kullandığı anketlerde DBL Entertainment, ünlü tenor Andrea Bocelli konseriyle "Yılın En Beğenilen Etkinliği" ve Yalın'ın 20. müzik yılına özel Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleştirdiği konserle "Yılın En Beğenilen Konseri" ödüllerine layık görüldü.

Şirket, 2025'te de unutulmaz etkinliklere ev sahipliği yapmayı hedefliyor.

Etkinlik takvimine göre 23 Nisan'da komedyen Trevor Noah Volkswagen Arena'da izleyiciyle buluşurken, müzisyen ve söz yazarı Robbie Williams ise 7 Ekim'de Festival Park Yenikapı'da müzikseverlerle buluşacak.