Biletix'in hazırladığı "Biletix Yılın En İyileri" ödülleri sahiplerini buldu.
DBL Entertainment'ten yapılan açıklamaya göre, bu yıl 55 bin kişinin oy kullandığı anketlerde DBL Entertainment, ünlü tenor Andrea Bocelli konseriyle "Yılın En Beğenilen Etkinliği" ve Yalın'ın 20. müzik yılına özel Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleştirdiği konserle "Yılın En Beğenilen Konseri" ödüllerine layık görüldü.
Şirket, 2025'te de unutulmaz etkinliklere ev sahipliği yapmayı hedefliyor.
Etkinlik takvimine göre 23 Nisan'da komedyen Trevor Noah Volkswagen Arena'da izleyiciyle buluşurken, müzisyen ve söz yazarı Robbie Williams ise 7 Ekim'de Festival Park Yenikapı'da müzikseverlerle buluşacak.
Son Dakika › Güncel › Biletix Yılın En İyileri Ödülleri Dağıtıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?