Bilim Kafe: Tesla\'nın Mirası

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Bilim İletişimi Ofisi işbirliğinde düzenlenen "Bilim Kafe" etkinliğinde, bilim insanı Nikola Tesla'nın hayatı, çalışmaları ve günümüze etkileri ele alındı.

Halkevi Gençlik Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan KOÜ Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, programın bilim iletişimi alanında tarihi bir adım olduğunu belirterek, üniversite olarak bu sürecin parçası olmaktan gurur duyduklarını dile getirdi.

"Bilim Kafe" etkinliklerinin, bilimin sadece laboratuvarlarda, akademik makalelerde ya da sınıflarda olmadığını gösterdiğini dile getirerek, "Bilim Kafe etkinlikleri, bilimin kampüslerin dışına çıkarak, sade ve anlaşılır bir dille halkla buluşması, üniversitelerin toplumsal sorumluluğunun bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

KOÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Aydın, Nikola Tesla'nın hayatını ve bilim dünyasına katkıları hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Programda, katılımcıların soruları yanıtlandı ve günün anısına fotoğraf çekildi.