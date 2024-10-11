Bingöl'de 3 Gün Süreyle Toplantı ve Gösteri Yasağı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bingöl'de 3 Gün Süreyle Toplantı ve Gösteri Yasağı

Bingöl Valiliği, güvenlik gerekçesiyle 3 gün boyunca toplantı ve gösteri yürüyüşlerini yasakladı.

11.10.2024 21:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl Valiliği, kentteki toplantıların ve gösteri yürüyüşlerinin 3 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, terör örgütüne müzahir kişi veya kişilerin PKK/KCK terör örgütünü övücü ve destekleyici mahiyette eylemlerde bulunabileceği, vatandaşların can ve mal güvenliğini olumsuz yönde etkileyecek fiillerin meydana gelebileceği, kamuoyunda oluşturabileceği tepki/infial, karşıt görüşlü grupların karşı karşıya gelebileceği gerekçesiyle bu kararın alındığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği resmi bayram ve resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar, spor faaliyetleri, bilimsel, ticari ve ekonomik amaçlarla yapılan etkinlik ve toplantılar hariç olmak üzere yapılması muhtemel her türlü eylem/etkinlikler ile belirtilen konuların devamı niteliğindeki toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, araç konvoyu, her türlü karşılama, uğurlama, kapalı yer toplantısı, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma ve benzeri etkinliklerin 11 Ekim saat 08.00'den 13 Ekim saat 23.59'a kadar olmak üzere 3 gün süreyle Bingöl il sınırları içinde yasaklanmıştır."

Kaynak: AA

Bingöl Valiliği, Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Güncel, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bingöl'de 3 Gün Süreyle Toplantı ve Gösteri Yasağı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:09 Savcıya ’Mermiye kafa atacak adamları var’ tehdidi: Polis hepsini enseledi Savcıya 'Mermiye kafa atacak adamları var' tehdidi: Polis hepsini enseledi
20:25 Sosyal medyadaki rezil görüntülerle gündem olan şahıs yakalandı Sosyal medyadaki rezil görüntülerle gündem olan şahıs yakalandı
20:15 Almanya’dan Eurofighter’a yeşil ışık Almanya'dan Eurofighter'a yeşil ışık
19:00 Polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit eden Yunus Emre Geçti için istenen ceza belli oldu Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti için istenen ceza belli oldu
17:37 Bu listeye bakmadan zeytinyağ, şeker ve çay almayın Bu listeye bakmadan zeytinyağ, şeker ve çay almayın
09:49 ABD’de altın madeninde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 12 kişi madende mahsur kaldı ABD'de altın madeninde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 12 kişi madende mahsur kaldı
09:37 Emeklilik sistemi değişiyor Detaylar netleşmeye başladı Emeklilik sistemi değişiyor! Detaylar netleşmeye başladı
09:36 Mahkemeye zincirle getirilen Diddy, dava boyunca etrafına bakıp sırıttı Mahkemeye zincirle getirilen Diddy, dava boyunca etrafına bakıp sırıttı
09:36 Eski FTX yöneticisi hapishane yolculuğunu sosyal medyada duyurdu Eski FTX yöneticisi hapishane yolculuğunu sosyal medyada duyurdu
09:29 Kan donduran olayların ardından Berk Oktay küfür yağdırdı: Sıkmazsam namerdim Kan donduran olayların ardından Berk Oktay küfür yağdırdı: Sıkmazsam namerdim
09:26 Zehra Güneş’in telefon rehberinden Arda Turan çıktı Zehra Güneş'in telefon rehberinden Arda Turan çıktı
09:22 Komşularına kızan esnaf evinin altına cinsel ilişki ürünleri satılan dükkan açtı Komşularına kızan esnaf evinin altına cinsel ilişki ürünleri satılan dükkan açtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2024 21:54:36. #1.11#
SON DAKİKA: Bingöl'de 3 Gün Süreyle Toplantı ve Gösteri Yasağı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.