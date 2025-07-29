Bingöl Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Başvuruları Başladı

Bingöl Üniversitesi, 2025-2026 akademik yılı için uluslararası öğrenci başvurularını almaya başladı.

Üniversitenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, üniversite senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanan "Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru ve Kabul İşlemleri Yönergesi" kapsamında başvuruların kabul edileceği belirtildi.

Paylaşımda, "Başvurular, yalnızca uluslararası öğrenci başvuru web adresi üzerinden yapılacaktır. Adayların yönergede belirtilen esaslara sahip olmaları gerekmektedir. Bingöl Üniversitesi ailesine katılmak için seni de bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.