Bingöl Valiliği'nden Açıklama

Bingöl Valiliği, yerel bir gazetede yayınlanan, "Valilik çalışmaları engelliyor iddiası" başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, yerel bir gazetede çıkan söz konusu haberin, idarenin kamu malına sahip çıkma çabası ve hassasiyetinin sonucu olduğu belirtildi.

Haberde söz edilen arazinin kentin en değerli arazisi olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bingöl'ün en değerli arazisinde 35 yıldır cüzi bir bedelle oturan, yem fabrikası arazisi içine inşa ettiği yeni işletmelerle (halı saha, park gibi) verdiği kiranın kat kat üzerinde gelir elde eden bir kişi, mülkiyetimiz olan yerde bilgimiz ve onayımız dışında yeni yatırım ve genişlemeler yapmış, bunları davalarda 'harcama yaptım' diyerek delil olarak sunmuştur. Noter kanalıyla tebligat yapılmasına rağmen, sözleşme bitimi olan 2022 yılından bu yana çıkmamak için davalar açarak süreci uzatmıştır. Daha önce herkese açık olan ilk parselle ilgili ihaleye girmeyen bu kişi, kendisi dahil 21 kişinin katıldığı ve şeffaf bir şekilde yapılan, Bingöl tarihinin en yüksek bedelli ihalelerini kaybedince yine dava açarak süreci tıkamaya çalışmıştır. Devletin arazisini kendi malı gibi görüp tahliyeyi engelleyen, sonunda da bunu gazete manşetlerine taşıyan bu anlayışla, kamu kaynaklarını korumaya çalışan, elde edilecek gelirle İl Özel İdaresinin yıpranmış araç ve makine parkını yenileyerek kırsalda daha kaliteli hizmet sunmayı amaçlayan kamu görevlilerinin mücadelesi karşı karşıyadır."

Bundan sonraki sürecin yargının vereceği kararla şekilleneceği aktarılan açıklamada, "Devletin malını yıllardır kendi mülkü gibi kullanan, açtığı mesnetsiz davalarla süreci yargıya taşıyan bu anlayışın, nihayetinde durumu gazete manşetlerine taşıması, yapılan işin doğruluğunun en açık göstergesidir. Bilgimiz ve iznimiz dışında davalık alanda yapılacak her türlü izinsiz girişime karşı devletin malını korumaya kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.