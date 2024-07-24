Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, bıçaklı saldırı olayıyla ilgili açıklama yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, bıçaklı saldırı olayıyla ilgili açıklama yaptı

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, bıçaklı saldırı olayıyla ilgili açıklama yaptı

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, kentte meydana gelen bıçaklı saldırı olayının şüphelisi Emir Can Zazaoğlu hakkında açıklama yaptı. Vali Usta, saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı dilerken, yaralılara acil şifalar diledi.

24.07.2024 22:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

VALİ USTA: DEFALARCA TEDAVİDEN, HASTANEDEN KAÇAN, YENİ CEZAEVİNDEN ÇIKAN BİRİ

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, kentte 2 kişinin öldüğü, 7 kişinin de yaralandığı bıçaklı saldırı olayının tutuklanan şüphelisi Emir Can Zazaoğlu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Vali Usta, yaptığı açıklamada, "Sevgili Bingöllüler, Bugün neden olduğunu bilmediğimiz bir gerekçeyle madde bağımlısı, defalarca tedaviden, hastaneden kaçan ve yeni cezaevinden çıkan birisi eski hal civarında yoldan geçen vatandaşlarımıza rastgele bıçakla saldırıda bulunarak 9 vatandaşımızı yaralamıştır. 2 vatandaşımız maalesef vefat etmiş, 1 vatandaşımız Erzurum'a nakledilmiş, diğer 6 vatandaşımızın tedavilerine devam edilmektedir. Bu elim ve nefret uyandıran olayda kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınları ve sevenlerine sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Ahmet Hamdi Usta, Güvenlik, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, bıçaklı saldırı olayıyla ilgili açıklama yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:27 Yerlikaya, terör halayı çekenlere dinletilen şarkıyı hazmedemeyenlere ayarı verdi: En ufak üzüntü duymuyorum Yerlikaya, terör halayı çekenlere dinletilen şarkıyı hazmedemeyenlere ayarı verdi: En ufak üzüntü duymuyorum
20:22 “El sıkışma polemiği“ alevleniyor Özgür Özel: Kemal bey hiçbir zaman birinci partinin lideri olamadı "El sıkışma polemiği" alevleniyor! Özgür Özel: Kemal bey hiçbir zaman birinci partinin lideri olamadı
18:47 Netanyahu, ABD’de hak ettiği gibi karşılandı Masaya kurt, hamam böceği, solucan döktüler Netanyahu, ABD'de hak ettiği gibi karşılandı! Masaya kurt, hamam böceği, solucan döktüler
18:45 AK Partili vekil, DEM Partili isme yumruk attı AK Partili vekil, DEM Partili isme yumruk attı
17:29 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İki devletli çözüm olmazsa, dördüncü Gazze savaşı çıkacak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İki devletli çözüm olmazsa, dördüncü Gazze savaşı çıkacak
20:01 İngiliz polisinden skandal müdahale Gözaltına aldığı şahsı öldüresiye dövdü İngiliz polisinden skandal müdahale! Gözaltına aldığı şahsı öldüresiye dövdü
18:18 Soğukkanlılığı pes dedirtti Bingöl’de 2 kişinin can verdiği vahşette yeni görüntüler Soğukkanlılığı pes dedirtti! Bingöl'de 2 kişinin can verdiği vahşette yeni görüntüler
18:14 Cami imamı etkisiz hale getirdiği şüphelinin hayatını kurtardı Cami imamı etkisiz hale getirdiği şüphelinin hayatını kurtardı
17:43 Rusya’da bombalı saldırı düzenleyen terörist Bodrum’da yakalandı Rusya'da bombalı saldırı düzenleyen terörist Bodrum'da yakalandı
17:39 Galatasaray’da ayrılık Tete, Panathinaikos’a transfer oluyor Galatasaray'da ayrılık! Tete, Panathinaikos'a transfer oluyor
17:02 Trendyol Süper Lig’de 2 haftalık program açıklandı İşte sezonun açılış maçı Trendyol Süper Lig'de 2 haftalık program açıklandı! İşte sezonun açılış maçı
16:58 Madde bağımlısının katlettiği 85 yaşındaki adamın ardından acı tesadüf çıktı Madde bağımlısının katlettiği 85 yaşındaki adamın ardından acı tesadüf çıktı
16:40 Erdoğan’ın sinyalinin ardından bakanlık harekete geçti: Gerekli adımlar atılacak Erdoğan'ın sinyalinin ardından bakanlık harekete geçti: Gerekli adımlar atılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2024 22:28:42. #1.13#
SON DAKİKA: Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, bıçaklı saldırı olayıyla ilgili açıklama yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement