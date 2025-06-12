BioNTech, CureVac'ı 1,25 Milyar Dolarla Satın Alıyor - Son Dakika
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BioNTech, CureVac'ı 1,25 Milyar Dolarla Satın Alıyor

12.06.2025 15:46
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BioNTech, mRNA tabanlı kanser tedavilerini geliştirmek için CureVac'ı 1,25 milyar dolara alıyor.

Almanya merkezli biyoteknoloji firması BioNTech'in Alman rakibi CureVac'ı yaklaşık 1,25 milyar dolar karşılığında satın almayı planladığı bildirildi.

BioNTech'ten yapılan açıklamada, şirketin mRNA tabanlı kanser tedavileri üzerindeki çalışmalarını artırmak için yaklaşık 1,25 milyar dolar değerinde BioNTech hissesi karşılığında CureVac'ı satın almayı kabul ettiği belirtildi.

BioNTech'in ABD'de listelenen her bir CureVac hissesi için 5,46 dolar teklif ettiği aktarılan açıklamada, bunun da Alman şirketin hisselerinin 3 aylık ortalama fiyatının (3,53 dolar) yüzde 55 üzerine denk geldiği ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu satın almanın BioNTech'in araştırma amaçlı mRNA tabanlı kanser immünoterapisinin AR-GE, üretim ve ticarileştirilmesini güçlendirmeyi amaçladığı belirtildi.

Bu arada, Alman biyoteknoloji endüstrisinde bir dönüm noktasına işaret eden anlaşma, yıllardır Kovid-19 aşılarının geliştirilmesinde ve yeni kanser tedavilerinin araştırılmasında doğrudan rekabet halinde olan iki şirketi bir araya getirecek.

BioNTech'in söz konusu satın alması onaylanırsa, CureVac tamamen Mainz merkezli şirkete dahil olacak ve şirket adı ortadan kalkacak.

Kanser tıbbının geleceğine yatırım

Açıklamada görüşlerine yer verilen BioNTech Üst Yöneticisi (CEO) ve Kurucu Ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, "Bu satın alma işlemi bizim için kanser tıbbının geleceğine yapılan bir başka yatırımı temsil ediyor." ifadesini kullandı.

Birbirini tamamlayan beceri ve teknolojileri bir araya getirmek istediklerini aktaran Şahin, "Amacımız yenilikçi ve dönüştürücü kanser tedavilerinin geliştirilmesini ilerletmek ve önümüzdeki yıllarda çeşitli kanser türleri için yeni tedavi standartları oluşturmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

CureVac Üst Yöneticisi (CEO) Alexander Zehnder ise "20 yılı aşkın bir süredir her iki şirket de benzer hedefler peşinde koştu ve çoğu zaman zorluklara farklı bakış açılarından yaklaştı. Bu işlemle (satın alma), mRNA alanındaki tamamlayıcı bilimsel uzmanlığı, tescilli teknolojileri ve üretim yeteneklerini tek bir çatı altında birleştirmeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Haziran'da iki büyük anlaşma

Bazı bilim insanları tarafından, Kovid-19 salgınından beri, mRNA teknolojisi ciddi hastalıklarla mücadelede umut verici yeni bir yaklaşım olarak görülüyor.

2020 yılında BioNTech, ABD'li Pfizer şirketi ile bu teknolojiyi kullanarak çok kısa bir süre içerisinde Kovid-19'a karşı en çok satılan aşıyı geliştirmişti.

Kovid-19'un başladığı 2020 baharında CureVac, salgına karşı eşit derecede umut verici bir aşı geliştiricisi olarak görülüyordu. O dönemde, Donald Trump'ın görevdeki ilk döneminde ABD hükümetinin, salgının kontrolü için mRNA teknolojisine erişimi güvence altına almak amacıyla şirketi devralmayı bile araştırdığı iddia edilmişti.

Ancak Mayıs 2020'de Alman hükümeti devreye girdi ve CureVac'ın yüzde 23 hissesini 300 milyon avro karşılığında satın aldı. Mali desteğe rağmen CureVac piyasaya hiçbir zaman bir Kovid-19 aşısı süremedi.

Öte yandan, CureVac'ın satın alınması, BioNTech için birkaç hafta içinde gerçekleşen ikinci büyük anlaşma olması dikkati çekti. 2 Haziran'da BioNTech ve ABD'li ilaç şirketi Bristol Myers Squibb'ın (BMS), BioNTech'in araştırma aşamasındaki kanser ilacının ortak geliştirilmesi ve ticarileştirilmesine yönelik 11,1 milyar dolara kadar ödeme öngören işbirliği anlaşması imzaladıkları bildirildi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Sağlık, Güncel, mRNA, Son Dakika

Son Dakika Güncel BioNTech, CureVac'ı 1,25 Milyar Dolarla Satın Alıyor - Son Dakika

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