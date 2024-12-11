Bir Mor ve Ötesi Müzikali: ARAF Gala Gecesi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bir Mor ve Ötesi Müzikali: ARAF Gala Gecesi

Bir Mor ve Ötesi Müzikali: ARAF Gala Gecesi

Ömer Fırat Köker'in yönettiği müzikal, 'mor ve ötesi' şarkılarıyla dolu etkileyici bir gösteri.

11.12.2024 14:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BKM'nin hazırladığı, proje tasarımı ve yönetmenliğini Ömer Fırat Köker'in üstlendiği "Bir mor ve ötesi Müzikali: ARAF", Maximum Uniq Hall'de gerçekleştirilen gala ile sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Reha Özcan, Canan Ergüder, Beyti Engin, Baran Bölükbaşı ve Şifanur Gül'ün başrolünde yer aldığı müzikalde, "mor ve ötesi" müzik grubunun şarkıları, orkestra eşliğinde sahnelendi

Türkiye'deki müzikal örneklerine yeni bir soluk ve bakış açısı getirmeyi amaçlayan gösteri, izleyicileri bir zaman tünelinde yolculuğa çıkarmayı hedefliyor.

Shakespeare'in "Hamlet" eserinin, "mor ve ötesi" müzik grubunun şarklarıyla birleştiği müzikalde, Cem Güler, Yunus Emre Terzioğlu, Ece Yaşar, Ayşe Buse Özgel, Ayşegül Aslan Öcal, Bahar Elden, Bartu Ayaz, Beril Korkmaz, Ezgi Acıoğlu, İlteriş Berat Bakırhan, Yağmur Elif Seber ve Zeynep Çötelioğlu da rol aldı.

Ekip, gösterim öncesi basın mensuplarının karşısına çıkarak, müzikale ilişkin yöneltilen soruları yanıtladı.

"Muhteşem bir mücadele"

Oyuncu Reha Özcan, müzikalin içerisinde zamanın çok çabuk aktığını kaydederek, "Kostümü değiştirip zamanın içine giriyoruz ve diyalogları geliştiriyoruz. Bu anlamda biraz yorucu ama çok keyifli. Hamlet'i Araf haline getirip, 'mor ve ötesi' şarkıları söylüyoruz. Bu bir başkaldırı aslında. Tiyatral ve bütünsel anlamda tüm karşı duruşları seviyorum. Her şeyi parçalamayı da seviyorum. Bu anlamda mor ve ötesi şarkılarıyla bir zaman akışı çıkarmak benim için muhteşem bir mücadele. Çok çalışkan, sevgi dolu, yetenekli insanlarla bir aradayım. Her gün yeni bir şey öğreniyorum." dedi.

Canan Ergüder, en başından beri projenin içinde olduğunu söyleyerek, "Çok heyecan verici buldum fikri. Bence çok dahice bir fikirdi. Sahneye nasıl konulacak, kimler oynayacak? Uzun süren bir prosedür oldu. Sonucunda da muhteşem bir ekiple çalışma fırsatımız oldu. Çok eğlenceli, bambaşka aranjelerle seyircilerin karşısına çıkıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Baran Bölükbaşı, bir müzik tutkunu olarak, projede olduğu için çok şanslı ve mutlu hissettiğini belirterek, "Aynı zamanda böyle bir ekiple denk gelebilmenin de mutluluğu içerisindeyim. İlk sahnem ve tiyatrom. Müzik ve tiyatro gibi bu kadar 'benden' olan bir işin içinde olduğum için de şanslıyım." diye konuştu.

"Yaklaşık 4 ay çok büyük bir ekiple prova yaptık"

Beyti Engin de seyircilerden gelen tepkilerin genelde olumlu olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hepimiz için mutlu edici bir şey çünkü çok fazla emek var. Yaklaşık 4 ay çok büyük bir ekiple prova yaptık. İçinde müziğin böyle yoğun olduğu bir oyunu, kalabalık bir ekiple sahneye çıkarmak bizim için hem muhteşem hem yorucu. Bu ekiple olmasaydı daha yorucu hale gelebilirdi. Bu yüzden bütün çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Onlar sayesinde bu hikayeyi rahatça anlatabiliyoruz."

Şifanur Gül ise gösterinin çok güzel geçtiğini, heyecanlı ve yorgun olduklarını aktararak, "Benim ilk oyunum. Her şey harika gidiyor. İyi ki yapmışım diyorum. Müthiş insanlarla çalışıyorum. O yüzden çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Uyarlamasını Ayça Seymen, Ömer Fırat Köker ve Seda Güney'in yaptığı müzikalin, müzik direktörlüğünü Kaan Arslan, sahne tasarımını Barış Dinçel, kostüm tasarımını Deniz Bilgili, ışık tasarımını İsmail Sağır, saç ve makyaj tasarımını Murat Polat, hareket tasarımı ve koreografiyi ise Utku Demirkaya üstleniyor.

Kaynak: AA

Canan Ergüder, Kültür Sanat, Mor Ve Ötesi, Reha Özcan, Ömer Fırat, Etkinlik, Güncel, Kültür, Sanat, Yaşam, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bir Mor ve Ötesi Müzikali: ARAF Gala Gecesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yıllar önce ’’Görevden al’’ dediği ’Baş Haydut’un bilinmeyenleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllar önce ''Görevden al'' dediği 'Baş Haydut'un bilinmeyenleri
15:28 Erdoğan: Diktatör kim görmek isteyenler Sednaya Hapishanesi’ne baksın Erdoğan: Diktatör kim görmek isteyenler Sednaya Hapishanesi'ne baksın
14:16 Esad ülkeden kaçarken kasada beş kuruş bırakmamış Esad ülkeden kaçarken kasada beş kuruş bırakmamış
14:13 Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP’den ihraç edildi Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP'den ihraç edildi
13:07 Hamaney’den Esad’ın devrilmesi sonrası ilk açıklama Hamaney'den Esad'ın devrilmesi sonrası ilk açıklama
21:41 Manaj’dan VAR kayıtları açıklanır açıklanmaz ilginç paylaşım Manaj'dan VAR kayıtları açıklanır açıklanmaz ilginç paylaşım
21:32 Muhalifler, Hafız Esad’ın mezarında Muhalifler, Hafız Esad'ın mezarında
21:26 ABD, Suriye’de PKKYPG’nin arkasında durdu: Desteğe devam edeceğiz ABD, Suriye'de PKK/YPG'nin arkasında durdu: Desteğe devam edeceğiz
21:10 Sırf keyif olsun diye 41 kişiyi katleden Esad’ın komutanı yakalandı Sırf keyif olsun diye 41 kişiyi katleden Esad'ın komutanı yakalandı
20:36 İsrail tehlikesi TBMM kürsüsünde gündeme getirildi MHP’den kritik çağrı İsrail tehlikesi TBMM kürsüsünde gündeme getirildi! MHP'den kritik çağrı
20:20 AK Partili Katırcıoğlu: Sosyal medyaya yaş sınırlamasını gündemimizde tutmaya devam edeceğiz AK Partili Katırcıoğlu: Sosyal medyaya yaş sınırlamasını gündemimizde tutmaya devam edeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2024 16:05:38. #1.11#
SON DAKİKA: Bir Mor ve Ötesi Müzikali: ARAF Gala Gecesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.