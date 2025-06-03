Bisiklet Aşkı 14 Yıldır Devam Ediyor - Son Dakika
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Bisiklet Aşkı 14 Yıldır Devam Ediyor

Bisiklet Aşkı 14 Yıldır Devam Ediyor
03.06.2025 11:30
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Tekirdağ'daki Zeynep ve Süreyya Karagözler çifti, bisikletle sağlıklı bir yaşam sürdürüyor.

Tekirdağ'da yaşayan 44 yıllık evli Zeynep (64) ve Süreyya Karagözler (67) çifti, 14 yıldır birlikte pedal çevirerek sağlıklı yaşam sürüyor.

Süreyya Karagözler, çocukluğundan bu yana hevesle bağlı olduğu bisiklet tutkusuyla fırsat buldukça pedal çevirmeye devam etti.

Zeynep Karagözler de 50 yaşında bisiklet kullanmayı öğrenerek eşiyle pedal çevirmeye başladı.

Çift, emekli olduktan sonra bisikletle hem günlük işlerini hallediyor hem de doğayla iç içe vakit geçiriyor.

Bisiklet turlarına katılan Karagözler çifti, pedal çevirmeyi yaşam tarzına dönüştürdü.

"Pazara bile bisikletle gidiyoruz"

Süreyya Karagözler, AA muhabirine, bisiklet tutkusundan vazgeçemediklerini söyledi.

Bisiklet tutkusunun küçük yaşlarda başladığını anlatan Karagözler, "Bisiklete çocukluktan beri merakım vardı. Eskiden Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Marmara'da yapılırdı. Milli sporcuları izlerken içimde hep bir heves oluştu ama iş hayatı dolayısıyla pek yapamadım. Bisiklet, çocukluk aşkım diyebilirim." dedi.

Bisikletin insanı zinde tuttuğunu belirten Karagözler, birçok tur ve etkinliğe katıldıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Karavanla gittiğimiz yerlerdeki turlara da katıldık. Antalya'da haftalık gruplarla sürüş yaptık. Tekirdağ'da da bisiklet kulübümüz var, onların turlarına elimizden geldiğince katılıyoruz. Avrupa'da da bisiklet yollarında pedal çevirmenin keyfi bambaşka. Bisiklet bizim için artık bir ulaşım aracı da oldu. Pazara bile onunla gidiyoruz."

"Keşke çocukken öğrenseydim"

Zeynep Karagözler de bisikletle 50 yaşından sonra tanıştığını ifade etti.

Eşiyle 14 yıldır birlikte pedal çevirdiklerini aktaran Karagözler, "Keşke çocukluğumda öğrenmiş olsaydım. Bisiklet insanı çocukluğuna götürüyor. Eşimle birlikte aynı hobiyi paylaşmak, ortak keyiflerimizin olması çok güzel. Karavanla da gezdiğimiz için gittiğimiz her yerde bisiklet sürüyoruz. Bu yaşam tarzı hoşumuza gidiyor, gücümüz yettiğince devam ettirmeyi istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Evlilik, Güncel, Yaşam, Spor, Son Dakika

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