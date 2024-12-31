Bitlis Valisi'nden Yeni Yıl Mesajı

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Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karakaya, mesajında, ülke ve dünya için önemli gelişmelere sahne olan 2024 yılının geride kaldığını belirtti.

Hep birlikte 2025 yılına girmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Karakaya, mesajında şunları kaydetti:

"Her yeni yıl, geçen bir yılın muhasebesinin yapılmasının yanı sıra yaşanan tecrübeler ışığında yeni yıla ilişkin yol haritasının belirlenmesine imkan sağlayan dönüm noktalarıdır. Bizler de bu anlayıştan hareketle değerli Bitlisli hemşehrilerime daha iyi hizmet etme, ilimizin potansiyelini daha iyi noktalara taşıma çabasıyla ülkemizin aydınlık yarınlarına katkı yapmanın gayreti içindeyiz. 2025 yılının hizmet etmekten onur duyduğum siz değerli hemşehrilerime, kamu görevlerini ve güvenlik hizmetlerini yerine getiren bütün mesai arkadaşlarıma, aziz Türk milletimize, İslam alemine, barışın, sağduyunun, hoşgörünün, kardeşliğin, sevgi ve saygının hakim olmasını dileyerek yeni yılınızı en içten duygularımla kutlarım."