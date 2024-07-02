Biyonik bacaklar sayesinde ampute bireyler doğal yürüme hızını geri kazanabilecek - Son Dakika
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Biyonik bacaklar sayesinde ampute bireyler doğal yürüme hızını geri kazanabilecek

Sinir sistemi merkezli teknolojiyle geliştirilen biyonik bacaklar, kas bağlarıyla iletişim kurarak ampute bireylerin doğal yürüme hızını geri kazanmalarını sağlayabilir. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü araştırmacıları tarafından yapılan bir çalışmada, nöroprotez teknolojisiyle geliştirilen biyonik bacakların kullanımının, ampute bireylerin hareket kabiliyetini artırdığı ve yüzde 41 daha hızlı hareket etmelerini sağladığı tespit edildi. Bu teknoloji sayesinde ampute bireylerin dans etme ve koşma gibi aktiviteleri de sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebildiği belirtildi. Araştırma sonucunda, biyonik bacakların protez yapımında önemli bir etkiye sahip olabileceği vurgulandı.

02.07.2024 14:54
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Sinir sistemi merkezli teknolojiyle geliştirilen biyonik bacağın, kas bağlarıyla iletişim kurması sayesinde ampute bireyler doğal yürüme hızını geri kazanabilecek.

Nature Medicine dergisinde yayımlanan araştırma kapsamında, biyonik bacağın beyin faaliyetini kontrol eden kaslardaki sinirlerle iletişimi incelendi.

ABD'deki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü araştırmacıları, dizden aşağısı ampute edilmiş 14 kişinin katılımıyla bir çalışma yaptı.

Araştırmada, bu kişilerden 7'sine nöroprotez teknolojisiyle geliştirilen biyonik bacak takılırken, diğer 7'sine ise standart uygulama yapıldı.

Katılımcıların düz ve engelli zeminde yürüyüşlerinin incelendiği araştırmada, biyonik bacağı olanların diğer gruba oranla yüzde 41 daha hızlı hareket ettiği tespit edildi.

Araştırmada, biyonik bacağa sahip kişilerin dans ederken ve koşarken de sorunsuz hareket edebildiği kaydedildi.

Ampute bireyler "doğal ve normal" hızda yürüyebiliyor

Noröprotez teknolojisiyle geliştirilen biyonik bacağın kaslara yerleştirilen sensörler aracılığıyla hareket kabiliyeti kazandığına işaret edilen araştırmada, bu sensörlerin proteze ayak bileğini ne kadar bükeceğini ve yürürken ne kadar güç harcayacağını hesaplamaya olanak sağladığı belirtildi.

Araştırmada, söz konusu sürecin zihinde zamanla alışkanlık kazandığı ve ampute bireyin "doğal ve normal" hızda yürüyebildiği aktarıldı.

Araştırmaya önderlik eden Hugh Herr, araştırma sonucunu "mucizevi" olarak değerlendirerek, çalışmanın gelecek dönemde protez yapımını önemli derecede etkileyebileceğini belirtti.

Kaynak: AA

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