Bizz@Kampüs Yarışması\'nda Ödüller Sahiplerini Buldu

GENÇLERİN her yıl farklı bir Ülker markası için pazarlama odaklı stratejiler geliştirdiği 'bizz@kampüs' yarışmasında ödüller sahibini buldu. Bu yıl Ülker Caramio için yarışmaya katılan bin 108 takım arasından ilk 3'e giren takımlar, toplam 240 bin TL ödül ve uzun süreli staj hakkı kazandı.

Her yıl farklı bir Ülker markası için yeni pazarlama fikirlerinin üretildiği bizz@kampüs'te kazanan projelerle ödüller sahiplerini buldu. Bu yıl 14'üncüsü düzenlenen, üniversite 3'üncü ve 4'üncü sınıf ile yüksek lisans öğrencilerinin 2-3 kişilik takımlar kurarak katıldığı yarışmada fikirler, Ülker Caramio için yarıştı.

Türkiye'deki 117 üniversiteden ve 131 farklı bölümden 1108 takımın başvurduğu yarışmada Sabancı Üniversitesi'nden, İşletme bölümü öğrencisi Erdem Eren Coşkun ile Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi Alperen Davran'dan oluşan "Caramel Department" takımı projesiyle birinciliğe layık görüldü. Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü öğrencileri Barış Emre İşık ve Hüseyin Kızıltaş'ın kurduğu 'ShockPops'un ikinci olduğu yarışmada, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi öğrencisi Neva Kızak ve Matematik bölümü öğrencisi Şevval Şahin'in yer aldığı 'Harmoni' ise üçüncü oldu. Ayrıca ilk 3'e giren takımlar uzun dönem staj hakkı da kazandı. Toplam 240 bin TL para ödülünün dağıtıldığı yarışmada birinciliği kazanan takım 90 bin TL, ikinciliği kazanan takım 80 bin TL, üçüncülüğü kazanan takım 70 bin TL'nin sahibi oldu. Yenilikçi fikirlerin yarıştığı bizz@kampüs'ün final etkinliğinde şirketin üst düzey yöneticileri gençlerin heyecanına ortak oldu. 16 Mayıs'ta Yıldız Holding Çamlıca Kampüsü'nde gerçekleştirilen ödül töreninde birinci takıma ödülünü Ülker CEO'su Özgür Kölükfakı, ikinci takıma Ülker İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Faruk Gözleveli, üçüncü takıma ise Ülker CMO'su Mustafa Kabakçı takdim etti.

Şirket tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Pazarlama alanına ilgi duyan ve profesyonel kariyerleri öncesi tecrübe kazanmak isteyen öğrencilerin yarıştığı 'bizz@kampüs'e başvurular bu yıl yüzde 10 arttı. 14 Şubat'ta 1108 takımla başlayan yarışma sürecinde başvurusunu tamamlayarak bir sonraki aşamaya geçmeye hak kazanan takımlara, marka ekibi tarafından Ülker Caramio ile ilgili detaylı bilgiler aktarıldı. İki aşamalı olarak iletilen vaka çalışmaları çerçevesinde projelerini yollayan takımlar arasından marka ekibinin değerlendirmeleri sonucunda önce ilk 50 takım belirlendi. Daha sonra bu takımlara ikinci vaka çalışmaları iletildi. 9 Nisan'da Ülker Marka ve Finans ekibi tarafından ilk 50 takıma "Marka Hikayesi & P&L Eğitimi" konulu webinar düzenlendi. İlerleyen aşamada 50 takım arasından seçilen ilk 10 takıma 28 Nisan'da "Sunum Teknikleri Eğitimi verildi. Yarışmada ayrıca pazarlama ve insan kaynakları ekipleri tarafından yarışmacı takımlara danışmanlar atandı ve bu danışmanlar, proje sunumlarının hazırlık sürecinde yarışmacılara destek oldu."

KÖLÜKFAKI: TUTKU, GÜVEN, İŞ BİRLİĞİ VE ADANMIŞLIK BAŞARIYI GETİRİYOR

Ülker CEO'su Özgür Kölükfakı yarışmanın kaybedeni olmadığını belirterek şun ifadeleri kullandı: "Ülker olarak gençlerin yaratıcı fikirlere ve bizz@kampüs gibi projelere duyduğu tutkuyu görmek bizler için gurur verici. Güven, tutku, iş birliği ve adanmışlık başarıyı da beraberinde getiriyor. Gençlerin hayal gücüne, emeğine ve tutkularına yürekten inanıyoruz. Bugün burada, binlerce başvuru arasından öne çıkan; fikirleriyle inovasyonun dönüştürücü gücünü bizlere bir kez daha hatırlatan gençlerimizi, geleceğin yaratıcı liderleri olarak görüyoruz. Sadece fikir üreten değil, bu fikirlerin değer yaratacak şekilde hayata geçirilmesine yön veren gençlerimizi yürekten alkışlıyoruz."

KABAKÇI: ÜLKER OLARAK GENÇLERİN POTANSİYELİNE İNANIYORUZ

Ülker CMO'su Mustafa Kabakçı, bizz@kampüs yarışmasında gençlerin heyecanının bir parçası olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Kabakçı,şunları söyledi: "Her yıl gençlerin pazarlama alanında ortaya koyduğu yaratıcı fikirleri görmek bizim için büyük bir ilham kaynağı oluyor. bizz@kampüs bu anlamda yalnızca bir yarışma değil; gençlerin meslek yaşamlarına atılmadan önce çözüm odaklı stratejileri geliştirdikleri, ekip olarak çalışmayı deneyimledikleri ve pazarlama alanında derinleşme fırsatı buldukları özel bir platform. Ülker olarak gençlerin potansiyeline inanıyor, onlara fırsat verildiğinde ne kadar etkili sonuçlar üretebildiklerini her yıl bu yarışmayla bir kez daha gözlemliyoruz. Bu sürecin onların kariyer yolculuklarında değerli bir adım olduğuna inanıyor, tüm katılımcıları gönülden kutluyorum."

GÖZLEVELİ: GELECEK YIL DÜZENLENECEK YARIŞMAYI ŞİMDİDEN İPLE ÇEKİYORUZ

Ülker İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Faruk Gözleveli de gençlerin yarışmaya gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi: "Bu yıl 14. kez düzenlediğimiz yarışmamızda Türkiye'nin dört bir yanından üniversite öğrencileri, sadece fikir üretmekle kalmadı, aynı zamanda bu fikirleri somut projelere dönüştürerek, mesleki anlamda gerçek bir deneyim yaşadı. Yarışmaya katılan gençler, yalnızca rekabet etmeye değil, öğrenmeye ve üretmeye odaklandı. Süreç boyunca aldıkları eğitimlerle kendilerini geliştirdiler ve deneyimli ekiplerimizin rehberliğinde Ülker Caramio için hayal ettikleri fikirleri somut birer projeye dönüştürdüler. Gelecek yıl düzenlenecek bizz@kampüs yarışmasını şimdiden iple çekiyoruz."