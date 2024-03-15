BM Genel Kurulu, İslamofobi ile mücadele için karar tasarısını kabul etti

BM Genel Kurulunda, İslamofobi ile mücadele için atılacak adımlar konusunda hazırlanan karar tasarısı 44 kararsız oya karşı 115 oyla kabul edildi
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Macaristan'ın milli kahramanı Lajos Kossuth'un Kütahya'da sürgün hayatı yaşadığı evde düzenlenen törenle anıldı. Törende Türk ve Macar milli marşları okundu, Kossuth Anıtı'na çelenkler bırakıldı. Kütahya Valisi Musa Işın, soydaş bir ülkenin temsilcilerini ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam ise Türkiye ile Macaristan arasında anlamlı temellerin atıldığını vurguladı. Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis ise Lajos Kossuth'un anısını yaşatmanın önemine değindi.
Türkiye'de son üç günde 7 kadın, evli ya da birlikte oldukları erkekler tarafından öldürüldü. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Temsilcisi Av. Esin İzel Uysal, iktidarın kadın-erkek eşitliğine ilişkin açıklamalarına işaret ederek, yetkililerin bu soruna cevap vermesi gerektiğini belirtti. Kadınlar artık haklarının farkında ve seçimlerde eşitlikten yana oylarını kullanacaklar.
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 3,57 değer kaybederken, dolar/TL yüzde 0,80, avro/TL yüzde 0,30, altının gram fiyatı yüzde 0,13 artış kaydetti. BIST 100 endeksi ise haftayı yüzde 3,57 değer kaybederek 8.828,70 puandan tamamladı. Altın fiyatları ise yükseliş gösterdi, 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,13 artarak 2.238 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 0,12 artarak 15.043 liraya yükseldi. Dolar ve euro ise değer kazandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bağcılar'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Koca, ziyaret sırasında Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Ek Hizmet Binasının inşaatını gezdi ve yeni atanacak sözleşmeli sağlık personeli ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ayrıca, İstanbul'da 5 ilçenin 4924 sayılı kanun kapsamına alındığını belirtti.
Türkiye İşçi Partisi (TİP), Ankara'da Güvenpark'ta halk buluşması düzenledi. TİP Çankaya Belediye Başkan adayı İrfan Değirmenci, halkın kendi kaderini eline alacağını söyledi. TİP Sözcüsü Sera Kadıgil ise kadınların siyasette daha fazla yer alması gerektiğini vurguladı. TİP, yerel yönetim seçimleri kapsamında Ankara Güvenpark'ta halk buluşması düzenledi. TİP'in adayları arasında kadınların çoğunlukta olduğu belirtildi.
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