BMGK, Golan Tepeleri'ndeki Görev Süresini Uzattı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 1 Temmuz (Xinhua) -- ABD'nin New York kentinde bulunan BM Genel Merkezi'nde düzenlenen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısında karar taslağını oylayan temsilciler, 30 Haziran 2025.
BMGK pazartesi günü Golan Tepeleri'ndeki BM Ateşkes Gözlem Gücü'nün görev süresini 31 Aralık 2025 tarihine kadar 6 ay daha uzatan bir kararı oybirliğiyle kabul etti. (Fotoğraf: Loey Felipe/UN Photo/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)
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