BMGK, UNDOF'un Görev Süresini Uzattı

NEW Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), BM'nin Golan Tepeleri'ndeki Ateşkes Gözlem Gücü'nün (UNDOF) görev süresini 31 Aralık 2025'e kadar uzatma kararı aldı.

15 üyeli BMGK'de, ABD ve Rusya tarafından UNDOF'un görev süresinin uzatılmasına ilişkin karar tasarısı, oy birliğiyle kabul edildi.

Kararda, UNDOF'un tarafsız bir yapı olarak kalmaya devam ettiğinin altı çizilirken, sahadaki BM barış gücü askerlerini tehlikeye atan tüm faaliyetlerin durdurulması gerektiği ifade edildi.

BM personelinin görevlerini güvenli şekilde yerine getirmelerine olanak tanınması gerektiği kaydedilen kararda, UNDOF'un görev süresinin 31 Aralık 2025'e kadar uzatıldığı aktarıldı.

Kararda, UNDOF dışındaki tüm gruplara, UNDOF mevzilerini terk etmeleri ve barış gücü askerlerine ait araç, silah ve diğer ekipmanları iade etmeleri çağrısı yapıldı.

Golan Tepeleri ve UNDOF

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

İsrail ile Suriye arasında 31 Mayıs 1974'te BM temsilcileriyle ABD ve eski Sovyetler Birliği gözlemcilerinin de katılımıyla imzalanan anlaşmada, iki tarafın da bütün askeri eylemleri bir an önce durdurmaları, kara, deniz ve havada da ateşkese uymaları isteniyordu.