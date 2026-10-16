BMMYK Yüksek Komiseri Salih, 7,13 milyar dolarlık 2027 bütçesinin onaylandığını söyledi - Son Dakika
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BMMYK Yüksek Komiseri Salih, 7,13 milyar dolarlık 2027 bütçesinin onaylandığını söyledi

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BMMYK Yüksek Komiseri Salih, 7,13 milyar dolarlık 2027 bütçesinin onaylandığını söyledi
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BMMYK Yürütme Komitesi, 2027 için 7,13 milyar dolarlık bütçeyi oy birliğiyle kabul etti. Berhem Salih ülkelerin çalışmalara ve Mülteci Sözleşmesi'ne destek verdiğini söyledi; Sözcü Saltmarsh bu yıl 3,2 milyar dolar öngörüldüğünü, geçen yıla göre yüzde 15 düşüş olduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Berhem Salih, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Yürütme Komitesinin 77. Oturumu'na katılan ülkelerden, çalışmalarına ve Mülteci Sözleşmesi'ne ilişkin güçlü destek aldıklarını belirtti.

Salih, 12-16 Ekim'de Cenevre'de gerçekleştirilen BMMYK Yürütme Komitesinin 77. Oturumu'nun ardından değerlendirmelerde bulundu.

BMMYK'nin Yürütme Komitesinin, üye ülkeleri yılda bir kez bir araya getirerek, BMMYK'nin çalışmalarını denetlemelerini ve önceliklerin belirlenmesine yardımcı olmalarını sağlayan yönetim organı olduğunu söyleyen Salih, bu senenin uluslararası mülteci koruma sistemi ve personeli için zorlu bir yıl olduğunu dile getirdi.

Salih, "İnsani ihtiyaçların son derece yüksek olduğu bir dönemde, fon kesintileri bizi çok güç kararlar almaya zorladı. Yürütme Komitesindeki ülkeler, çalışmalarımıza, görev tanımımıza ve kabul edilişinden 75 yıl sonra dahi Mülteci Sözleşmesi'ne güçlü destek verdiklerini ifade etti." dedi.

Uluslararası işbirliğinin ve çok taraflılığın bir sınavdan geçtiğinin altını çizen Salih, yaklaşık 100 ülkenin, zorlukları ve bunlara nasıl kolektif şekilde yanıt verebileceğini tartışmak üzere bir araya geldiğini söyledi.

Salih, "Fikir ayrılıkları vardı, olması da gayet doğal. Ancak bu zorlukların hiçbir ülke tarafından tek başına çözülemeyeceği konusunda ortak bir anlayış da mevcuttu. Bugün, BMMYK'nin 2027 yılı programları ve bütçesi üzerinde bir mutabakata varıldığını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum." diye konuştu.

Birçok ülkenin, uzun süreli yerinden edilme durumunun milyonlarca mülteci için kalıcı hale gelemeyeceğini kabul etmesinin kendisini umutlandırdığını ifade eden Salih, insanların hayatlarını ve geleceklerini yeniden inşa edebilmeleri adına kalıcı çözümler bulmak için daha fazlasını yapmaları gerektiğini vurguladı.

Salih, 2035'e kadar uzun süreli yerinden edilmiş mülteci sayısını yüzde 50 azaltma vizyonuna işaret ederek, "Şimdi bu vizyonu daha da geliştirmek, ortaya çıkan soruları yanıtlamak ve hedefe ulaşmak için net, pratik ve uygulanabilir bir yol haritası oluşturmak adına ortaklarımızla yakın bir çalışma yürüteceğiz." dedi.

"Böyle bir desteğin ortaya çıkmasını çok değerli buluyorum"

AA muhabirinin, "Göreve geldiğinizden bu yana krizden etkilenen pek çok bölgeyi ziyaret ettiniz. Krizlerin sayısı giderek artıyor. Sizce bu toplantının, söz konusu krizlerin çözümü açısından önemi nedir? Üye devletlerin tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Salih, bu toplantıdan, uluslararası koruma sistemine, Mülteci Sözleşmesi'ne ve BMMYK'ye yeniden bağlılık gösterilmesi noktasında aldıkları destek düzeyi dolayısıyla büyük bir memnuniyetle ayrıldığını belirtti.

Salih, şöyle devam etti:

"Tarihin bu döneminde, söz konusu temel meselelere dair siyasi tartışmaların yoğun şekilde sürdüğü bir ortamda, böyle bir desteğin ortaya çıkmasını çok değerli buluyor ve bunun için büyük minnettarlık duyuyorum. Bu desteği, yardıma muhtaç insanlara sağlanan katkıları artırmak ve aynı zamanda görevimizi daha iyi ve daha etkili şekilde yerine getirdiğimizden emin olmak için kullanmalıyız. Bu bağlamda ev sahibi ülkelerin karşı karşıya oldukları zorluğun boyutuyla başa çıkabilmeleri için yeterli desteğe sahip olduklarından emin olmalıyız. Ancak aynı zamanda, insanların uzun süreler boyunca insani yardıma bağımlı kalmalarına yol açacak bir süreçten de kaçınmalıyız."

Dünyadaki mülteci nüfusunun 3'te 2'sinin şehirlerde 5 yıl veya daha uzun süre boyunca insani yardıma bağımlı yaşama mahkum edilmiş durumda olduğuna değinen Salih, bunun kabul edilebilir bir durum olmadığının altını çizdi.

"2027 yılı için ihtiyaç temelli 7,13 milyar dolarlık bütçe kabul edildi"

BMMYK Sözcüsü Matthew Saltmarsh ise şunları kaydetti:

"BMMYK Yürütme Komitesi sırasında 2027 yılı için ihtiyaç temelli 7,13 milyar dolarlık bütçemiz, Yürütme Komitesi tarafından oy birliğiyle kabul edildi. BMMYK'nin söz konusu tutarın tamamını alacağı anlamına gelmiyor. Bu rakam, programlarımızın eksiksiz şekilde finanse edilmesi için gereken miktarı temsil ediyor. Yine de bütçenin onaylanması, 2027'deki çalışmalarımızın planlanması açısından olumlu bir gelişme oldu."

Saltmarsh, bu yıl için şu ana kadar 3,2 milyar dolarlık bir kaynak öngördüklerini ve bunun da geçen yıla kıyasla yüzde 15'lik düşüşe denk geldiğini belirtti.

Gelecek yıla ilişkin aralıkta bir taahhüt konferansı düzenleyeceklerini aktaran Saltmarsh, bu konferansın ardından finansman seviyeleri hakkında daha net fikirlerinin olacağına işaret etti.

Kaynak: AA
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