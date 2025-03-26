BMW, Çin'de Yapay Zeka Stratejisini Başlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

BMW, Çin'de Yapay Zeka Stratejisini Başlattı

BMW, Çin'deki faaliyetlerinde yapay zeka entegrasyonunu hızlandırmak için yeni strateji açıkladı.

26.03.2025 14:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SHENYANG, 26 Mart (Xinhua) -- Alman otomobil üreticisi BMW, Çin'de 360 derece tam zincir yapay zeka stratejisini başlattığını duyurdu. BMW, bu stratejiyle şirketin Çin'deki faaliyetlerine yapay zeka teknolojisinin entegrasyonunu hızlandırmayı amaçlıyor.

Alman otomobil devi, yeni stratejinin üç ana odak noktasını kullanıcı deneyimini geliştirmek, işletmelerin verimliliğini artırmak için iş süreçlerini güçlendirmek ve kazan-kazan tedarik zinciri işbirliğini teşvik etmek olarak açıkladı.

BMW CEO'su Oliver Zipse, kısa süre önce Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen 2025 Çin Kalkınma Forumu'nda yaptığı konuşmada, "BMW, yapay zeka teknolojisini daha insan merkezli, daha akıllı ve daha güvenli mobilite çözümleri yaratmada önemli bir itici güç olarak görüyor. Yapay zekanın sorumlu kullanımını savunarak inovasyon ve sorumluluğa olan bağlılığımızı sürdürüyoruz" dedi.

Alman şirket, yapay zeka destekli büyük dil modelleri ve akıllı sistemlerin, 2026 yılında piyasaya sürülecek olan ilk Çin yapımı yeni nesil modellerine entegre edileceğini belirtti. Bu entegrasyon sayesinde otomobiller ve sürücüler arasındaki doğal ve sorunsuz etkileşimin geliştirileceği vurgulandı. Bu ayın başlarında BMW, yeni nesil modeli Neue Klasse'nin Huawei'nin akıllı ara bağlantı çözümüyle donatılacağını açıklamıştı.

Beijing, Shangai, Shenyang ve Nanjing'deki araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) merkezleriyle Çin, BMW'nin Almanya dışındaki en büyük Ar-Ge ağını barındıran ülke konumunda bulunuyor.

BMW Grubu Çin Bölgesi Başkanı ve CEO'su Sean Green, "Yeni nesil teknoloji kümesine dayalı yenilikleri yapay zeka stratejimizin ana odağı olarak görüyoruz. Bu yeniliklere devam ederek Çinli kullanıcılar için tüm senaryolarda akıllı deneyimi sürekli olarak geliştirip zenginleştireceğiz" dedi.

2012 yılında Çinli batarya devi CATL'nin ilk otomotiv müşterisi olan BMW, daha fazla önde gelen Çinli teknoloji şirketiyle işbirliği yapmayı planladığını duyurdu. Şirket, yapay zeka destekli büyük dil modelleri ve akıllı ses etkileşimi gibi son teknoloji alanlarında yapılacak bu işbirlikleriyle Çinli kullanıcıların ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayan çözümleri ortaklaşa geliştirmeyi amaçlıyor.

BMW'nin 2010 yılından bu yana Shenyang'daki üretim üssüne yaptığı toplam yatırım 116 milyar yuana (yaklaşık 16,16 milyar ABD doları) ulaştı. Shenyang, BMW'nin dünya çapındaki en büyük üretim tesisine ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: Xinhua

Yapay Zeka, Teknoloji, Otomobil, Güncel, Bmw, Son Dakika

Son Dakika Güncel BMW, Çin'de Yapay Zeka Stratejisini Başlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İletişim Başkanı Altun’dan Özel’in boykot çağrısına tepki: Başarısız siyaset mühendisliği İletişim Başkanı Altun'dan Özel'in boykot çağrısına tepki: Başarısız siyaset mühendisliği
Kapıkule’de tır sürücülerine gelen yanlış SMS 10 kilometre kuyruğa neden oldu Kapıkule'de tır sürücülerine gelen yanlış SMS 10 kilometre kuyruğa neden oldu
16 ilaç geri ödeme listesine alındı 16 ilaç geri ödeme listesine alındı
Adana’da 2 arkadaş okey masasında öldürüldü Adana'da 2 arkadaş okey masasında öldürüldü
İstanbul’da Taksim ve Şişhane istasyonları açıldı İstanbul'da Taksim ve Şişhane istasyonları açıldı
Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na cezaevinde ziyaret Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na cezaevinde ziyaret
Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli’den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti’ni can pahasına savunacağız Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli'den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti'ni can pahasına savunacağız
Lütfü Savaş’ın CHP’nin olağanüstü kurultay kararı için iptal başvurusu talebine ret Lütfü Savaş'ın CHP'nin olağanüstü kurultay kararı için iptal başvurusu talebine ret
Özgür Özel’den Erdoğan’ın “Turpun büyüğü“ sözlerine yanıt Özgür Özel'den Erdoğan'ın "Turpun büyüğü" sözlerine yanıt
İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu
İstanbul’da Taksim ve Şişhane istasyonları açıldı İstanbul'da Taksim ve Şişhane istasyonları açıldı

17:30 Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na cezaevinde ziyaret Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na cezaevinde ziyaret
16:47 Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli’den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti’ni can pahasına savunacağız Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli'den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti'ni can pahasına savunacağız
16:25 Lütfü Savaş’ın CHP’nin olağanüstü kurultay kararı için iptal başvurusu talebine ret Lütfü Savaş'ın CHP'nin olağanüstü kurultay kararı için iptal başvurusu talebine ret
15:29 Özgür Özel’den Erdoğan’ın “Turpun büyüğü“ sözlerine yanıt Özgür Özel'den Erdoğan'ın "Turpun büyüğü" sözlerine yanıt
15:03 İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu
07:16 İstanbul’da Taksim ve Şişhane istasyonları açıldı İstanbul'da Taksim ve Şişhane istasyonları açıldı
01:36 Adana’da 2 arkadaş okey masasında öldürüldü Adana'da 2 arkadaş okey masasında öldürüldü
01:32 16 ilaç geri ödeme listesine alındı 16 ilaç geri ödeme listesine alındı
00:56 Kapıkule’de tır sürücülerine gelen yanlış SMS 10 kilometre kuyruğa neden oldu Kapıkule'de tır sürücülerine gelen yanlış SMS 10 kilometre kuyruğa neden oldu
23:55 İletişim Başkanı Altun’dan Özel’in boykot çağrısına tepki: Başarısız siyaset mühendisliği İletişim Başkanı Altun'dan Özel'in boykot çağrısına tepki: Başarısız siyaset mühendisliği
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2025 18:37:05. #7.13#
SON DAKİKA: BMW, Çin'de Yapay Zeka Stratejisini Başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement