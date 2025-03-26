BMW ve Alibaba'dan Yapay Zeka Anlaşması - Son Dakika
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BMW ve Alibaba'dan Yapay Zeka Anlaşması

BMW, Çin'de araçlarına yapay zeka eklemek için Alibaba ile iş birliği yaptı. Yeni araçlar 2026'da gelecek.

26.03.2025 16:46
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Alman otomotiv şirketi BMW'nin, Çin'de sattığı araçlara yapay zeka sistemlerinin entegrasyonu için Çinli teknoloji şirketi Alibaba ile anlaşmaya vardığı bildirildi.

Xinhua'nın haberine göre, anlaşma kapsamında iki şirket, Alibaba'nın yapay zeka büyük dil modeli (LLM) Qwen'i kullanan bir motor geliştirecek.

BMW'nin "Neue Klasse" (Yeni Sınıf) adını verdiği yeni nesil akıllı araçlarda kullanılacak araç-içi Akıllı Kişisel Asistan da Alibaba'nın yapay zeka uygulamasıyla çalışacak.

Söz konusu yeni nesil araçların, Çin'de 2026'da piyasaya sürülmesi hedefleniyor.

Çin'de düzenleyici kurumlar, yalnızca Çin ana karasındaki şirketler tarafından geliştirilen yapay zeka hizmetinin kullanılmasına onay veriyor.

Alibaba, daha önce ABD'li teknoloji şirketi Apple ile, Çin'de satılan iPhone'lara yapay zeka hizmetlerinin entegrasyonu için anlaşmaya varmıştı.

Kaynak: AA

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