Boao Asya Forumu 2025 Başladı

BOAO, 27 Mart (Xinhua) -- 2025 Boao Asya Forumu Yıllık Konferansı, Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin Boao kasabasında başladı.

Perşembe günü düzenlenen açılış törenine Çin Başbakan Yardımcısı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi Üyesi Ding Xuexiang katıldı.

2001 yılında kurulan Boao Asya Forumu, bölgesel ekonomik entegrasyonu teşvik etmeyi ve Asya ülkelerini kalkınma hedeflerine yaklaştırmayı hedefleyen kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşu. 25-28 Mart tarihleri arasında düzenlenecek konferansın bu yılki teması "Değişen Dünyada Asya: Ortak Bir Geleceğe Doğru" temasını taşıyor.