Böbrek Nakliyle Hayata Döndü - Son Dakika
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Böbrek Nakliyle Hayata Döndü

26.05.2025 12:13
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15 yıl diyaliz tedavisi gören Yılmaz Abacı'ya beyin ölümü gerçekleşen bir gencin böbreği nakledildi.

Kahramanmaraş'ta böbrek yetmezliği nedeniyle 15 yıldır diyaliz tedavisi gören 46 yaşındaki Yılmaz Abacı'ya beyin ölümü gerçekleşen bir genç kızın böbreği nakledildi.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesinde yaşayan Abacı, 2010'da bulantı ve iştahsızlık şikayetiyle başvurduğu sağlık kuruluşunda böbreklerinin iflas ettiğini öğrendi.

Abacı, bu tarihten itibaren haftada üç gün diyaliz tedavisi görmeye başladı.

Uzun yıllar diyaliz tedavisi gören Abacı'ya, trafik kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen 18 yaşındaki kızın bağışlanan böbreği, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde başarıyla nakledildi.

"Hayatım tamamen değişecek"

Nakil sonrası sağlığına kavuşan Abacı, AA muhabirine, yeniden doğmuş gibi hissettiğini söyledi.

Yaklaşık 15 yıl boyunca büyük bir sabırla tedavisine devam ettiğini dile getiren Abacı, şunları anlattı:

"2010 yılında iştahsızlık şikayetiyle sağlık ocağına gittim. Yapılan tahlillerde böbreklerimin iflas ettiği söylendi. Hemen diyalize alındım. 15 yıl boyunca haftada üç gün bu tedaviyi gördüm. Bir gün akşam saatlerinde telefon geldi. Nakil için hastaneye davet edildim. Çok sevindim ama ümidim azdı. Sırada dört kişiydik. 'Allah'tan ümit kesilmez' dedik ve sabırla bekledik. Çok şükür gerçekleşti, şimdi iyiyim, hayatım tamamen değişecek. Eşim, kardeşlerim ve tüm ailem çok mutlu oldu."

Abacı, naklin ardından kendisini çok daha özgür hissettiğini ve bundan sonraki yaşamında daha sağlıklı bir hayat sürmeyi umut ettiğini söyledi.

"Birbirimize destek olduk"

Yılmaz Abacı'nın eşi Gökçe Abacı ise hastalıkla mücadele süreçlerinin zorlu geçtiğini belirterek, "Evlendikten bir yıl sonra bu hastalıkla tanıştık. İlk zamanlar çok zordu ama birbirimize destek olduk. Diyalize başladıktan bir süre sonra Gaziantep'te bir nakil ihtimali doğdu ancak sıra bize gelmedi. Yıllar içinde birkaç kez daha umutlandık ama gerçekleşmedi. Şimdi çok sevinçliyiz." dedi.

Bağışlanan organlar üç hastaya umut oldu

KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Birimi Sorumlu Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Sezgin Topuz da beyin ölümü gerçekleşen genç kızın bağışlanan organlarının üç hastaya umut olduğunu belirtti.

Topuz, "Üç gün önce beyin ölümü gerçekleşen bir hastamızdan alınan böbrekler ve karaciğer farklı illerdeki hastalara nakledildi. Biz sol böbreği alarak hastamıza nakil ettik. Şu anda üçüncü gündeyiz ve hastanın sağlık durumu iyi. Birkaç gün içerisinde servise alınmasını planlıyoruz." diye konuştu.

KSÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Ali İşler de bu yıl biri canlıdan olmak üzere toplam 8 organ nakli gerçekleştirdiklerini söyledi.

İşler, "Bu yıl yedinci kadavradan naklimizi gerçekleştirdik. Organ bağışı sayesinde bir hastanın daha yaşama tutunması sağlandı. Bağışların artması çok önemli. Her bağış, bir hayat demektir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Böbrek Nakliyle Hayata Döndü - Son Dakika

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