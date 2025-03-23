Böcek Oy Kullandı, İmamoğlu'na Destek Verdi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP'nin gelecek genel seçimlerdeki cumhurbaşkanı adayını belirlemek için düzenlediği ön seçim için oy kullandı.

Konyaaltı Belediyesi Nazım Hizmet Kültür Merkezi'nde kurulan sandıkta oy kullanan Böcek, gazetecilere yaptığı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanmasına üzüldüklerini belirterek, karara itiraz süreci olduğunu, avukatların durumu daha iyi değerlendireceğini ifade etti.

CHP'nin Türkiye'deki 1 milyon 750 bin üyesinin ve "dayanışma sandığı"nda oy kullanan milyonlarca vatandaşın Ekrem İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı adayı olarak seçeceğini dile getiren Böcek, tutuklama kararına ilişkin şöyle konuştu:

"Bütün belediye başkanı arkadaşlarımız adına, herkes adına adalet istiyorum. Üniversitelerde öğrencilerimizi gördük. Hepimiz, o öğrencilerimizin geleceği için onlara destek olmaya devam edeceğiz. Biz halk süt, halk mama, burslar, her şeyi yaptığımız için o gençler sokağa çıkıyor ancak oradaki polislerimiz de bizim polislerimiz. Özgürlük hakkımızı, doğal haklarımızı kullanıyoruz. Burada kimse illegal bir şeye girmemiştir, girmeyecektir. Cumhuriyetimize de Cumhuriyet Halk Partisi'ne de sahip çıkacağız. Her şey çok güzel olacak."