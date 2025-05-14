BOĞAZİÇİ Üniversitesi'nde düzenlenen protesto gösterilerinde polise saldırdığı öne sürülerek gözaltına alınan ve tutuklama talebiyle 13. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 15 kişiden 4'ü tutuklandı. 4 kişi ise yurtdışı çıkış yasağı ve imza atma şeklindeki adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Boğaziçi Protestolarında 4 Tutuklama - Son Dakika
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