Boğulma Olayları İçin Önlemler Toplantısı

Bozyazı Kaymakamlığınca düzenlenen toplantıda boğulma olaylarına karşı alınan önlemler görüşüldü.
Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu başkanlığında, "Suda Boğulma Olaylarını Önleme İlçe Komisyonu Toplantısı" gerçekleştirildi.
Yaz aylarında artış gösteren boğulma vakalarının önlenmesine yönelik tedbirlerin görüşüldüğü toplantıda, vatandaşların bilinçlendirilmesi ve denetimlerin sıklaştırılması kararı alındı.
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