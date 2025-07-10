Boğulma Vakalarına İlk Yardım Eğitimi

Acil Tıp ve Afet Çalışanları Derneğince (ATAÇDER), yaz aylarında artan boğulma vakalarına karşı toplumu bilinçlendirmek amacıyla Sarıyer Altınkum Plajı'nda uygulamalı ilk yardım eğitimi düzenlendi.

Etkinlikte, denizde boğulma tehlikesi geçiren kişilere yapılması gereken ilk yardım müdahaleleri katılımcılara senaryolarla anlatılırken, maketler üzerinde uygulamalı ilk yardım teknikleri gösterildi.

Dernek Başkanı Dr. Temel Kılınçlı, hava sıcaklığının artmasıyla insanların denizlere, göllere ve derelere yöneldiğini söyledi.

Boğulmaların nedenleri arasında sadece dış koşulların değil, sağlık sorunlarının da yer aldığını vurgulayan Kılınçlı, "Boğulan kişilerin bir kısmı aslında diyabet, kalp hastalığı veya epilepsi gibi sağlık sorunları nedeniyle de bilincini kaybedebiliyor. Dolayısıyla denize girerken sadece iyi yüzme bilmek yetmez, dikkatli de olunmalı." ifadesini kullandı.

Kılınçlı, boğulma tehlikesi geçiren kişiye müdahale ederken yaklaşım şeklinin yaşamsal önem taşıdığına işaret ederek, "Boğulan kişi çırpındığı için panik halindedir. Kurtarıcıya sarılıp birlikte suya batabilir. Bu yüzden doğrudan temastan kaçınılmalı, sopa, ip gibi yabancı bir cisimle yardım edilmelidir. Elde hiçbir şey yoksa sırtından yaklaşarak itmek veya koltuk altından çekmek daha güvenlidir." dedi.

ATAÇDER Genel Başkan Yardımcısı Kadir Şeker de Karadeniz kıyılarında sıkça görülen rip akıntısına ilişkin bilgi vererek, vatandaşların denizde yosun hareketi, köpüklenme gibi belirtileri gözlemleyip, akıntının olduğu bölgeden uzak durmaları gerektiğini söyledi.

Şeker, "Rip akıntısına kapılan kişi kıyıya değil, kıyıya paralel yüzmeli. Panik yapılmamalı çünkü bu akıntılar kısa sürelidir. Ayrıca suya girmeden önce mutlaka ısınma egzersizleri yapılmalı, kramp riski azaltılmalıdır." uyarısında bulundu.