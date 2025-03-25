Boko Haram Saldırısında 10 Asker Öldü

Kamerun'un Uzak Kuzey bölgesinde, terör örgütü Boko Haram üyelerinin askeri karakola düzenlediği saldırıda en az 10 asker yaşamını yitirdi, 20 asker ise yaralandı.

Ulusal basında askeri kaynaklara dayandırılan haberlere göre, Boko Haram üyeleri, Uzak-Kuzey bölgesinin Nijerya sınırında bulunan Wulgo askeri karakoluna silahlı saldırı düzenledi.

Saldırıda en az 10 asker hayatını kaybetti, 20 asker yaralandı.

Saldırı sonrasında Kamerun ordusu bölgede operasyon başlattı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.