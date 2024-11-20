Boko Haram Saldırısında 12 Asker Hayatını Kaybetti

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Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde terör örgütü Boko Haram'ın askeri üsse düzenlediği saldırılarda 12 asker hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, örgüt üyeleri, Mobbar bölgesindeki Kareto kasabasında bulunan üsse el yapımı patlayıcılarla saldırdı ve ateş açtı.

Askeri yetkililer, saldırılarda 12 askerin hayatını kaybettiğini aktardı.

Borno Eyalet Valisi Babagana Zulum, orduya başsağlığı dileklerini iletti.

Öte yandan, Nijerya Güvenlik ve Sivil Savunma Teşkilatı sözcüsü Babawale Afokabi, Nijerya ordusunun, Kaduna eyaletinin kuzeybatısında 50 Boko Haram üyesini etkisiz hale getirdiğini kaydetti.

Afokabi, 80 subay ve personelden oluşan özel kuvvetlerin, Kaduna eyaletinin Chukun yerel yönetimindeki Farin-Kasa'da teröristler tarafından pusuya düşürüldüğünü, 7 askerin bu saldırıda kaybolduğunu ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.